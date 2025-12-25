破解「會厭炎要插管」迷思　醫：喉嚨痛到「聲音都變了」快去醫院

▲最近不少人感冒、喉嚨痛，要注意若講話聲音都變了，可能是會厭炎，快到醫院檢查。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／台北報導

最近天氣轉換，不少人感冒、喉嚨痛，但若痛得太厲害，小心是危險性較高的會厭炎。醫師說，醫界以往為提防會厭炎致命，常進行插管治療，但研究發現，其實成人患者致死率低於1%，插管並非必要處置，不過仍有呼吸道阻塞的可能性，民眾若發現「講話聲音變得和平常不同」，最好快到大醫院檢查。

馬偕醫院急診醫學部資深主治醫師蘇昱彰指出，傳統認為會厭炎有高度致命威脅，但該院團隊回顧近年成人病例後發現，多數患者以住院觀察與藥物治療為主，並非一確診就得接受插管等侵入性搶救；研究中，患者平均住院天數約5至6天，只要及早給予抗生素與相關治療，病況相對穩定。

此外，研究分析被不少醫師視為重症指標的「拇指徵象」，亦得到類似結果。蘇昱彰表示，拇指徵象是指病人的側頸X光中，會厭因腫脹而呈現如拇指般的影像表現，常被認為代表病情嚴重，但馬偕團隊發現，出現拇指徵象與較快的心跳與呼吸速率有關，顯示呼吸道壓力增加，但比較有無插管、住院時間長短等，發現和沒有拇指徵象者並無顯著差異。

蘇昱彰說明，此代表拇指徵象反映的是「呼吸道腫脹造成的生理負擔」，而非感染特別嚴重，或病況一定較差，醫師的臨床判斷不能只依賴這單一影像結果，必須整體評估症狀、生命徵象與病程變化。

針對病原，蘇昱彰則說，馬偕研究發現多數細菌培養結果為陰性，且即使檢出細菌，也以鏈球菌或葡萄球菌為主，過去常被認為是主因的B型嗜血桿菌已相當少見，顯示疫苗普及後，成人會厭炎的流行型態已有改變。

對於會厭炎的預防，蘇昱彰強調，若會厭軟骨真的腫得太嚴重，恐影響呼吸，故民眾仍須注意相關警訊，包括喉嚨劇痛、吞嚥困難、聲音突然改變、說話含糊或呼吸不順，特別是發現連講話的聲音都變了，或症狀快速惡化，切勿自行忍耐，或只想靠喝水緩解，應儘速就醫。

蘇昱彰並提醒，會厭炎不一定能在基層診所有效診斷、治療，若症狀明顯或進展快速，民眾最好前往具備完整檢查與急救能力的醫院，更有助於及早辨識、降低風險。