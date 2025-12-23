乳癌患者「術後不放療」存活率未降　醫：減法治療成為趨勢

▲乳癌術後放療會影響乳房重建成功率，但最新研究證實部分癌友可能不必在開刀後放療。（圖／亞大醫院提供）

記者邱俊吉／綜合報導

據統計，國內每年新增逾1.7萬名乳癌患者，其中不少人開刀後需要放療防復發，但放療可能降低乳房重建成功率，讓病友難過不已。土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩在臉書分享最新權威研究，發現評估風險若屬中等，即使省去術後胸壁放療，整體存活率並未下降，復發情形也有限，為「減法治療」帶來契機。

吳教恩寫道，癌症治療分為全身性、局部性2大類，過去因化療與標靶治療效果有限，臨床多傾向「加法治療」，希望透過手術合併放療降低復發、死亡風險，但後來醫界開始檢視，是否能在不犧牲存活率的前提下，降低治療副作用，趨勢朝「減法治療」發展。

對此趨勢，吳教恩以放療為例，指其可降低局部復發，但同時可能造成皮膚不適、疲憊感，並影響乳房重建後的外觀與滿意度，但愈來愈多女性在乳房切除後選擇立即重建，若需放療，植入物失敗與外觀不佳的風險會明顯上升，讓病人必須在「多降一點復發風險」與「長期生活品質」之間艱難取捨。

針對此難點，一項日前發表於國際頂尖《新英格蘭醫學期刊》的研究帶來解決契機。吳教恩指出，該研究納入2006至2013年間接受乳房切除的中等風險患者，隨機分為放療、未放療2組，追蹤約10年後發現，2組整體存活率並無顯著差異，且胸壁復發雖在未放療組較高，但差距竟換算後，證實要治療71人才能避免1人復發，差距極有限。

不過，吳教恩也強調，「減法治療」是趨勢，但必須精準、個人化，患者不應自行決定，而是在外科、放射腫瘤科與腫瘤內科組成的多專科團隊中，充分討論復發風險、重建期待與生活品質的排序，才能做出最適合選擇。