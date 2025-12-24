醫質疑「健保價太低」害氣喘藥退出台灣　藥廠澄清：全球停產

▲備勞喘等2款氣喘藥全球停產。（圖／翻攝北市聯醫網站）



記者洪巧藍／台北報導

醫師蘇一峰今天在臉書貼文喊「出人命了」，指控因為台灣藥價開太低，讓氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物退出台灣。不過藥廠今（24）日澄清，該款藥物是「全球全面停止生產」，並非針對台灣，主要是因為環境永續考量。衛福部食藥署表示，國內尚有其他成分同藥理機轉且具相同治療位階的口腔吸入劑藥品許可證至少3張，皆正常供應。

蘇一峰貼文指出，氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物「Berodual備喘全」和「Berotec備勞喘」要退出台灣，該藥品是喘起來的急救擴張劑，帶在身上可以在關鍵時刻救人一命，但是因為台灣藥價開的太低，德國原廠空運來台不敷成本，確定要退出台灣，反諷「感謝台灣的任性（韌性）醫療」。

這兩款藥物為台灣百靈佳殷格翰股份有限公司生產，藥廠今發布聲明指出，基於全球，包括美國、加拿大、歐盟等法規指引、及符合台灣永續發展目標，百靈佳殷格翰決議全球逐步停止生產傳統加壓定量吸入器（pMDI, pressurized metered dose inhaler）類產品，避免其推進劑之氣體排放導致碳足跡增加 。

受影響的產品包括：

備喘全定量噴霧液 Berodual N Metered Aerosol（衛署藥輸字第023473號）

備勞喘100微公克定量噴霧液 Berotec N 100mcg/puff Metered Aerosol（衛署藥輸字第023074號）

百靈佳聲明表示，確保醫療團隊與患者有充足時間討論治療方案，並平穩轉換至相關替代藥品，該公司已於112年7月31日發文通知食藥署，提前於法規規定公告時程通報。上述產品預計最後一批輸台到貨日為2026年9月，會按照台灣法規規定時程通報進度。

食藥署表示，這2項藥品主成分分別為Fenoterol及Fenoterol+Ipratropium，適應症皆為「下列支氣管痙攣疾患之預防和治療：支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴支氣管痙攣之肺支氣管障害」，皆非屬藥事法第27-2條公告之必要藥品。

食藥署也表示，經臨床端評估，國內尚有其他成分同藥理機轉且具相同治療位階之口腔吸入劑藥品許可證至少3張，目前皆正常供應，且食藥署已協調相關藥商協助增加供應量能，滿足臨床需求。