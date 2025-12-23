醫揭張文非衝動失控　4大細節符合「自戀式復仇」

▲張文作案前在便利商店影像。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者趙于婷／台北報導

北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機殺人事件，造成4死11傷。對此，醫師指出，張文跟家人斷絕聯絡，也把自己的租屋處、筆電都燒了，其實就是「一個人對抗世界」的心態，而不是「衝動失控」，其中也有4大細節高度符合「自戀式復仇」的心理結構。

精神科醫師楊聰財指出，張文事件有不少人認為是模仿鄭捷，但這種「大規模隨機暴力」行為本身就有高度腳本化特性，就是當一個人走到「與世界對抗」的心理終點，他會自然選擇「社會最能感知、最具象徵性的場域」，即使沒有刻意模仿某個人，行為也會長得很像，因此說「像鄭捷」合理，但不一定是模仿鄭捷。

楊聰財進一步分析，張文的行為比較屬於「自戀式復仇」，通常具備3大核心特徵，分別是「自尊核心被徹底擊碎、世界被重新解讀為敵對、 行為目標不是解決問題，而是象徵性報復」。

他指出，張文的行為有一些細節高度符合自戀式復仇的心理結構，包括「與家人斷聯」、「燒掉租屋處與筆電（抹除過去、自我清算）」、「長期極端節儉且專注於單一計畫」、「犯案後不求生存」，這正是所謂 一個人對抗整個世界，而不是衝動失控。

不過楊聰財也強調，這些推論屬於理性檢視，目的在於判斷「推論是否合理」，不是替行兇者辯護，也不是確認動機，在司法上，真正動機仍須以證據為準。