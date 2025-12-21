隨機攻擊引恐慌　捷運中山站明起設「安心關懷小站」

▲前晚台北車站與北捷中山站發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。（圖／記者楊庭蒝攝）

記者趙于婷／台北報導

前晚台北車站與北捷中山站發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，也驚嚇不少民眾。對此，台北市衛生局今表示，考量部分民眾因親歷或目睹事件過程，可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，已規劃於12月22日至115年1月1日在中山捷運站 R7出口設置「安心關懷小站」。

台北市衛生局心理衛生科江曉娟科長指出，突發事件除造成現場衝擊外，後續也可能引發心理壓力反應，市府已全面啟動「心理諮詢安心方案」，從第一時間的即時支持、醫院端關懷、勞工協助到公共場域陪伴，確保市民在事件後關鍵期間獲得完整且連續的心理支持。

江曉娟說明，已規劃於12月22日至115年1月1日在中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」，由具合格證照與實務經驗的專業心理師駐點提供心理關懷、支持與諮詢，並同步建置便利的網路預約服務，讓有需求的市民彈性選擇諮詢時段，快速連結專業心理資源。

另外，針對傷者於住院期間需求，衛生局已協調醫療院所，由院內社工提供必要協助，包括向病人及家屬說明治療計畫與醫院相關設施、協助處理因疾病或治療衍生的經濟、社會壓力、心理情緒支持，傷者出院後，如有後續關懷與諮商需求，也可聯繫衛生局社區心理衛生中心持續提供關懷及安心服務。