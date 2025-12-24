95歲翁泌尿道感染「免奔波醫院」　三總在宅急症照護5天治療恢復

▲三總今發表在宅急症照護成果，居家護理團隊並展示每次外出服務必備的大包「行李箱」。（圖／記者邱俊吉攝，下同）

記者邱俊吉／台北報導

台灣高齡族群的慢性病、急性症狀照護需求日益攀升，為此，衛福部推動「在宅急症照護」，三軍總醫院今分享試辦計畫初步成果。一名95歲長輩臥床已久，並發生泌尿道感染，之前就醫已有醫師建議安寧療護，所幸三總居家護理團隊介入，透過在宅治療，僅5天便恢復神智、與人應答，家屬這才鬆口氣。

三總社區護理中心主任黃品瑄表示，該院居家護理團隊建置已有一段時間，成員每次前往民眾家中服務，都會帶著一卡大箱子，內裝有塞到爆滿的各式醫材如針劑、紗布、血壓計等，加上必須攜帶筆電以核對患者就醫紀錄，所以每次出行均得帶上估計重達7公斤的行李，若服務家庭位於無電梯公寓，成員也只能一路扛上樓，負擔不輕。

▲三總居家護理師的服務箱中塞滿各式醫材，重量不輕。

黃品瑄指出，居家護理團隊工作辛勞，成員仍不辭勞苦投入，而該院接下「在宅急症照護試辦計畫」後，隨即針對首名個案、95歲的廖先生展開相關服務；廖家女兒說明，父親因病行動不便已久，日前發生泌尿道感染無法改善，加上舊疾困擾，有醫師一度建議直接進入安寧階段，但家人無法接受，後來決定接受在宅急症治療，結果很快就有起色。

針對廖先生治療情形，黃品瑄說，在宅急症團隊的醫師與護理師到府訪視首日，除放置靜脈留置針，並給予抗生素治療；第2至4日，護理師持續到府觀察，而醫師則透過通訊診療追蹤病情；結果醫師與護理師在第5日再次訪視時，評估感染已明顯改善後結案，並與居家護理團隊無縫交班。

廖家女兒表示，父親經過5天治療，白天不再嗜睡，精神、意識也變得清楚，非常感謝三總團隊的專業與溫暖照護，讓家人可以陪伴父親更多時間。

黃品瑄指出，在宅急症照護不僅是醫療服務型態的轉變，也凸顯以病人為中心的理念，三總將持續透過跨專業團隊的合作，將醫療延伸到家中，讓長者在熟悉的環境中獲得即時、安心的醫療照護。