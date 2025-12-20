愛滋患者遭砍「民眾被感染風險極低」　羅一鈞揭2原因：勿恐慌

▲疾管署長羅一鈞說明北捷案傷者是穩定控制的愛滋感染者。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

北市昨日傍晚發生隨機砍人事件造成嚴重傷亡，衛生福利部今日下午證實，有一名遭襲擊受傷民眾為愛滋感染者，為協助可能受影響者，衛福部啟動公費預防投藥專案。疾管署長羅一鈞表示，因血液接觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一；且該個案本身穩定服藥，病毒量測不到，感染風險相對更低，請民眾無需恐慌。

衛福部今日下午緊急舉辦臨時記者會，部長石崇良證實，處理過程中意外發現有1名受傷民眾是愛滋感染者，衛福部針對事件中傷者暴露感染風險緊急詢問專家意見，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

羅一鈞說明，國際上評估血液暴露感染HIV機率極低，低於萬分之一，且該民眾是服藥穩定控制HIV感染者，病毒量已經低到檢測不到，感染他人風險更是極低，但血液透過兇器暴露傷口黏膜風險仍不可忽略，完成28天暴露後預防用藥（PEP）可以將風險降至0。

▲北市隨機傷人案釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）

類似事件在國外也曾發生，羅一鈞指出，柏林2006年曾發生連續傷人事件，有33名傷患，其中一人也是HIV感染者，評估其他傷者有被同樣兇器接觸，總計投藥31名傷患，最後追蹤都沒有人感染HIV。

羅一鈞提醒，需要注意民眾為事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液接觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

羅一鈞也提到，愛滋病毒對環境適應相當弱，是接觸空氣表面很快就會死亡的病毒，所以傷者搭乘計程車，殘留的血液、衣物，不會造成再接觸者或者家人的傳染。

「請不要去肉搜可能感染的傷者或者投藥傷者。」羅一鈞表示，依照傳染病防治法相關規定，如果洩露相關個資，可處分3萬到15萬元罰鍰。

▲北捷案一名傷者是愛滋病患者，衛福部緊急召開記者會說明。（圖／記者洪巧藍攝）