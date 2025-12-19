精液品質差不只影響生育力　研究示警壽命恐「短少2.7年」

▲大型研究證實精蟲品質若太差，平均壽命也較短，而這與肥胖也息息相關。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

精液品質優劣，竟與壽命長短息息相關。醫師指出，根據國外大型研究，精液品質最差的男性，平均存活時間相較品質最佳者，約短少2.7年，顯示生殖能力和整體健康有密切關聯，而肥胖往往是精液品質劣化的關鍵，更凸顯控制體重不可輕忽。

「初日診所」新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，肥胖會干擾代謝及荷爾蒙平衡，進而影響精液品質，不僅關係生育能力，也可能反映長期健康風險。一項發表於國際知名醫學期刊《Human Reproduction》的研究，研究團隊追蹤超過7.8萬名男性，平均約32歲，並分析其精液品質和壽命的關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為降低干擾因素，研究團隊調整受試者在精液檢查之前10年的醫療診斷，並比較教育程度，同時排除檢查後5年內死亡個案；結果顯示，精液品質最佳的男性，總活動精子數超過1.2億，平均壽命約80.3歲，而精液品質最差、總活動精子數僅0至500萬者，平均壽命約77.6歲。

此外，另一項於2023年發表、由美國及歐洲男科學會完成的系統性分析，也得到一致結論，其結果顯示，體重愈高，精子數量與品質受損愈明顯，過重男性的精子運動性不足風險，為正常體重者的1.14倍；若達到肥胖標準，風險更升至1.25倍；如屬重度肥胖，精子濃度下降機率則高達2.47倍。

周建安提醒，不少男性是在備孕階段才開始正視體重問題，但此時往往已錯過可提前改善代謝的時機，減重也不只是為了外型或生育，應視為布局整體健康的長期策略。