▲吸氣就痛...她胸痛一週以為得「肺病」，醫檢查卻說安啦！（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

40多歲林小姐，右胸疼痛約一週，除了用手按壓有明顯痛點，當她深吸氣時或是抬高右手時也會引起疼痛，擔心自己可能得肺病，進而就醫檢查，沒想到醫師聽完病史後，直呼「安啦」。

收治患者的書田診所家醫科主治醫師周明文表示，胸部疼痛有許多原因，如心臟、肺部相關疾病，胸壁肌肉拉傷、帶狀疱疹、食道及腸胃問題，焦慮等都可能引起胸痛。門診中不少主訴胸部疼痛的患者，擔心是心臟或肺部的疾病緊張不已，其實胸痛也可能是胸壁肌肉出問題。

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▲林小姐胸痛是胸壁肌肉拉傷所致。（圖／書田診所提供）

胸壁是由12對肋骨構成，肋骨間的肌肉，稱之為肋間肌，肋間肌之外，還有許多層的肌肉，任何一條肌肉的受傷，皆屬胸壁肌肉拉傷，主要症狀包括有明顯痛點，用手按壓就會疼痛；任何動作若拉扯到受傷的肌肉，就會引起疼痛，如深吸氣、咳嗽、舉手、轉身等動作。

周明文提到，林小姐到診間後，主訴有運動習慣，一週前參加舉重健身課程，上課數十分鐘後，覺得無法支撐，但礙於同儕壓力，勉強撐下去，回家後就開始出現胸痛症狀，綜合上述病史，診斷為運動引起的「胸壁肌肉拉傷」，只需靠肌肉鬆弛劑治療，適當休息就能恢復。

▲書田診所家醫科主治醫師周明文說明胸壁肌肉拉傷。（圖／書田診所提供）

「運動不當，小心胸壁肌肉拉傷！」周明文建議，要避免運胸壁肌肉拉傷，有運動習慣者，應降低運動強度，避免氣喘吁吁；咳嗽時應壓住疼痛點，避免因胸部反覆擴張，再度拉傷胸壁肌，也要避免做會引起疼痛的動作或姿勢。

此外，周明文提醒，民眾不可為了想測試胸口是否仍疼痛，就猛搓或按壓疼痛點，反而會造成肌肉再次受傷。若胸口持續出現不明疼痛請勿自行猜測病情，建議儘速找尋專科醫師診斷把握治療時機。