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細菌鑽進牙齦傷口！超音波洗牙　有「這6種病」的你當心了

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▲牙醫。（圖／Pixabay）

▲檢查牙齒示意圖。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

每當進食過後，口腔中的細菌、食物殘渣及唾液會相互作用，在牙齒表面和齒齦溝形成牙菌斑，長久下來形變成牙結石，光靠刷牙和牙線將難以清除，只能找牙醫師幫忙洗牙，但食藥署提醒，超音波洗牙後，牙齦可能會有輕微傷口，有6種疾病的患者要特別小心。

食藥署醫粧科長吳振寧表示，一般牙醫診所使用超音波洗牙機來清潔病患口腔，利用電磁效應的原理，讓洗牙機頭產生前後震盪，藉由高密度的震動，配合水花的清洗，可迅速、方便除去大部分牙結石。

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牙醫師會依照每個人不同的情形，調控超音波洗牙機的旋鈕，以增加或降低超音波功率大小，達到治療效果。除了震動除垢之外，有些超音波洗牙機具有噴砂功能，可除去沉積在牙齒表面的色素，如香菸、咖啡及茶垢等。

不過，值得注意的是，超音波洗牙後，牙齦可能會有輕微傷口，若有凝血異常疾病者，恐導致凝血不易及細菌感染，而裝有心律調節器者，治療過程中可能會影響調節器的心律運作，導致心臟功能失常。

吳正寧提醒，如有先天性心臟病、曾患有細菌性心內膜炎，或置換過心臟瓣膜者，細菌可能會從傷口進入血液，經循環到達心臟，導致心內膜炎；對於患有慢性肺部疾病的人，可能促成氣管堵塞，若有以上情況則不建議使用，在洗牙前請務必主動告知醫師，以評估及採取適當處理措施。

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關鍵字： 牙齒健康 洗牙 超音波洗牙 牙結石 牙周病 心臟病
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