女童咳嗽「臉慘白」...診所醫機警幫抽血　轉院果然揪出癌

▲女童感冒臉發白，家庭醫師揪出白血病。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

4歲的小冰冰（化名）從小就在住家附近診所看病，某次因發燒、咳嗽就診，醫師從她發白的臉孔驚覺不對勁，立刻幫她抽血檢查，因白血球偏高，初步懷疑是俗稱「血癌」的白血病所致，隨即安排轉診到大醫院檢查，果然證實罹患急性淋巴性白血病。

健保署自民國92年起實施「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」，將最常就醫的診所病人收案為家醫忠誠會員，提供整合性照護，包括個案管理、24小時緊急諮詢專線、與合作醫院的轉診機制等，藉此提升醫療照護品質，使醫病關係更緊密，充分發揮家庭醫師的角色與功能。

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小冰冰的案例，就是嘉義市基層診所家庭醫師及早發現罹癌且轉介的真實案例之一，醫學中心醫師非常佩服診所醫師能在第一時間揪出女童異狀，在漫長的治療時間裡，雙方也保持密切聯絡，女童也在化療後成功控制病情，現已康復出院，轉由診所醫師繼續手術健康。

健保署南區業務組表示，今年度雲嘉南地區參與家庭醫師計畫的醫療群，已經成長到111群，有近50%的診所參與家醫計畫，為了方便民眾辨識，健保署也設計了「全民健康保險家庭醫師」專屬標章，期待明年能有更多診所能加入家醫計畫，逐步精進家醫會員照護品質。

▼全民健保家庭醫師標誌。（圖／健保署提供）