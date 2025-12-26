嬰染RSV痰稠如「拔絲地瓜」恐致命　醫示警：傳染力是流感2倍

▲嬰幼兒罹患RSV，嚴重恐釀呼吸衰竭，有致命風險，示意圖無關文中個案。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

小朋友如果出現有痰濃稠像「拔絲地瓜」一樣，黏性極強會牽絲，當心恐是「呼吸道融合病毒（RSV）」上身。醫師指出，這樣的痰液容易卡在嬰幼兒支氣管內，嚴重恐造成缺氧、呼吸衰竭，有致命風險。且RSV傳染力驚人，約為流感的2倍多，歲末年終聚會多恐釀RSV傳播鏈，提醒家長注意。

歲末年終呼吸道融合病毒（RSV）正伺機而動。李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提醒，許多家長誤以為讓孩子多接觸外在環境能「訓練免疫力」，殊不知對嬰幼兒而言，RSV引發的重症風險遠超想像。



台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長、新光醫院小兒科主任穆淑琪分享，曾經收治一對30周出生的早產兒雙胞胎，媽媽原本以為孩子出生時已接種過健保給付的短效型單株抗體，應該萬無一失，沒想到10個月大時，因保護力消退，又正好遇上病毒流行期，兩個寶寶接連感染RSV住院，其中一人甚至因為喘鳴嚴重、痰液阻塞，必須使用高流量氧氣鼻導管治療，住院長達1周。

▲RSV威脅性與相關症狀傷害。（圖／李慶雲基金會提供，下同）

穆淑琪說明，RSV在群聚環境下的傳播力極強，一名感染者在密閉空間中可能傳染給5個人 ，這在托嬰中心或家族聚會中尤為常見。

與一般感冒不同，RSV感染後會產生極為黏稠的痰液，穆淑琪形容，那種痰就像「拔絲地瓜」一樣黏性極強，會牽絲，容易卡在嬰幼兒細小且還在發育的支氣管內，導致寶寶咳得臉紅脖子粗，甚至出現嘴唇發紫、呼吸暫停的缺氧徵兆。這對於無法自主咳痰的嬰幼兒來說，極易引發呼吸衰竭，嚴重者需住進加護病房使用呼吸器治療。

穆淑琪強調，RSV的可怕不僅在於急性期的重症風險，更在於長期的健康衝擊，臨床經驗顯示感染過RSV的嬰幼兒，未來罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險是未感染者的3倍，這對孩子未來的呼吸道健康是一大隱憂。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會呼籲，家長的預防觀念應從「被動治療」轉為「主動防護」，如果家有一歲以下嬰幼兒，應與醫師討論評估適合的預防RSV方式，降低重症與住院風險。

▲RSV長效型單株抗體衛教。