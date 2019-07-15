喝咖啡會成癮？　營養師破解「3大迷思」：小於這量就OK

▲喝咖啡會成癮？會有戒斷症？營養師破解3大迷思。（圖／翻攝PEXELS）

記者嚴云岑／綜合報導

現代人咖啡成癮，每天起床一定要先喝一杯，才有精神面對工作或學業挑戰。不過，每人每天到底該喝幾杯咖啡才好？喝太多會不會超量？對此，自稱「咖啡重度使用者」的營養師破解3大迷思，只要每天咖啡因總攝取不超過這個量，就不用擔心超標了。

營養師林世航在《食品藥物安全週報》提到，許多人對咖啡又愛又怕，原因大多來自於錯誤的認知，而常見的3大迷思分別為：喝咖啡能提神、喝咖啡會有戒斷症，以及孕婦不能喝咖啡。

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林世航提到，咖啡因的確會影響與生理時鐘有關的激素，但每個人對咖啡因的敏感度皆不同，有人喝咖啡之後會睡不著，但也有人照睡不誤，由於咖啡因代謝時間為8小時，且因人而異，若民眾曾有喝咖啡睡不著的經驗，建議在中午過後就不要再喝含有咖啡因的食品及飲品，或可選擇咖啡因含量較低的咖啡。

▲咖啡豆資料照。（圖／翻攝PEXELS）

至於喝咖啡會有戒斷症一說，林世航坦言，「是真的。」重度咖啡飲用者，一旦停飲咖啡，很容易出現頭痛和手抖的戒斷症狀，但大多只需2周就會大幅緩解。他建議民眾咖啡因還是「喝適量」就好，每天總攝取量不超過300毫克，也就是每天最多喝1至3杯的量，才不會讓咖啡因超標。

最後，針對孕婦不能喝咖啡一事，林世航提到，根據資料顯示，孕婦在懷孕初期胚胎還不穩定時，咖啡因攝取量與流產率呈正相關，但坊間盛傳的「喝咖啡會導致畸胎」一說，林世航表示，依目前研究資料來來，並無直接關聯。不過，每個人體質不同，孕婦是否能喝咖啡？以及懷孕期間的咖啡飲用量多少？還是先請教醫師、遵循醫囑比較保險。