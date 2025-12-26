ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

快訊／北捷案再1傷者出院！4人仍住一般病房治療中

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）北捷砍人,北捷恐怖攻擊,北捷隨機砍人,北捷恐攻,張文,北捷中山站,中山商圈,中山站,誠品南西

▲北市誠品南西店外發生隨機砍人案，資料照。（圖／ETtoday攝影中心）

記者洪巧藍／台北報導

北捷隨機砍人事件發生已一週，今日又有好消息，其中1名傷者病況好轉出院，衛福部今（26）日公布最新傷患統計狀況，目前仍有4名傷者在一般病房收治中。

嫌犯張文19日傍晚捷運台北車站、中山商圈發動煙霧彈攻擊且隨機砍人，最終墜樓身亡，事件造成4死11傷。

根據衛福部統計截26日上午6點50分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市11間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，4人繼續留院，均在一般病房治療中。醫事司副司長劉玉菁受訪證實，傷者中有1人在近日好轉出院。

該起事件在不少民眾心中留下陰影，可能出現不安、恐慌等情緒，衛福部也已經擴大啟動「心理健康支持方案」，開放因此事件受到影響、出現恐慌不安情緒民眾，每人3次免費心理諮商服務，不限年齡、從寬認定適用，方案將持續至明年底。

▲▼北捷案後，衛福部提供免費心理諮詢 。（圖／衛福部提供）

▲▼衛福部提供免費心理諮詢 。（圖／衛福部提供）

▲▼北捷案後，衛福部提供免費心理諮詢 。（圖／衛福部提供）

北捷砍人 心理諮商 衛福部 傷者出院 台北車站

