泡麵「煮超過這時間」像喝糖水血糖飆！　醫示警了

記者李佳蓉／綜合報導

泡麵口味多、烹煮方便，是不少人宵夜及月底省錢時的選擇。但小心「煮太久」可能害血糖飆高。腎臟科醫師洪永祥說明，泡麵不是不能吃，而是要吃得美味且健康，並避免沒加任何優質蛋白質與蔬菜，單就只吃「那一包泡麵」，而油包或調味包全加也是NG行為。另外，泡麵也別煮太爛，糊化的麵體恐讓血糖如喝糖水般飆升，建議煮3分鐘剛剛好。

洪永祥醫師在主播黃倩萍臉書影片中分享，吃泡麵最常見的是營養不均衡，應加入蛋、豆腐等優質蛋白質，並搭配蔬菜。他也點出泡麵油包與調味包藏大地雷，因油包所使用的油多為「不好的油脂」，使用量能減則減，若要整包倒入，湯最多喝半碗就好，否則鈉離子會過高、非常傷腎。

洪永祥也提到，有些人喜歡把麵「煮得爛爛的」，但要小心，任何澱粉類食物煮到爛、煮到糊，其升糖指數非常高，「想像自己喝糖水，血糖突然飆高」，對身體不好。

事實上，洪永祥過去在粉專就曾說明泡麵煮太久吃「爛麵」，澱粉過度糊化會導致血糖快速上升，尤其對於糖尿病友而言更是有害腎臟健康。解決方法為煮3分鐘將麵撈起剛剛好，避免長時間熬煮、並可多增加蔬菜等膳食纖維，延緩升糖速度。

此外，洪永祥也整理出其他傷腎的「錯誤泡麵吃法」，包括把泡麵湯喝光光；天天當正餐吃；泡麵加一堆火腿、香腸、貢丸；泡麵配手搖飲或含糖飲料；當餐不吃青菜；一次吃兩包以上；過期泡麵繼續吃；熬夜吃泡麵；以及把泡麵當下酒菜。