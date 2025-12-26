三總營養部「青蔥」2種農藥超標　北市抽驗蔬果5件違規

▲三總營養部違規青蔥。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

蔬果農藥超標驚見大醫院違規！台北市衛生局今（26）日公布11月蔬果抽驗結果，總計有5件產品不符規定，其中就包括在三軍總醫院營養部抽驗到的「青蔥」，檢出2種農藥超標，已經要求下架，後續將移請蔬菜來源廠商所在的彰化縣衛生局調查處辦。

北市衛生局定期至本市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，114年11月共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果5件產品不符規定，不合格率10%。此次抽驗不符規定產品，違規原因為「格蘭芽」2件；「青蔥」、「甜椒」、「菠菜」各1件，各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

不合格名單中包含「三軍總醫院營養部」抽驗到的「青蔥」，檢出殺蟲劑滅芬諾 0.35ppm（標準：0.01ppm以下）、殺菌劑賽氟滅0.06ppm（標準：不得檢出），來源廠商為彰化縣二林鎮，供應代號：N88301-121。已令販售場所下架違規產品，並移請彰化縣衛生局調查。

另外，台北市信義區「同學の店」則一口氣有兩樣「格蘭芽（粗）」不合格，分別檢出殺菌劑滅普寧0.07ppm（標準：0.01ppm以下）及殺蟲劑賽洛寧1.3ppm（標準：1.0ppm以下），來源廠商來自雲林縣的黎姓及黃姓業者，同樣移請雲林縣衛生局調查。

針對不符規定產品，台北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦；另外，來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。