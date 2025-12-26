國保生育補助「10萬剩4萬」！總預算卡關衝擊　1類人完全沒得領

▲國民年金保險的生育補助恐受到預算審查影響。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

中央政府總預算至今仍卡在立法院無法審議，如果明年仍未過關，將衝擊相關元旦新制實施，其中首當其衝就是「生育補助」加碼一胎10萬元政策。主管國民年金保險、無社會保險者生育補助的衛生福利部今（26）日表示，由於受影響經費達到15億元，屬於國保對象民眾僅能依照舊制先領42,206元，等預算通過之後才能補足到10萬元；至於沒有任何社會保險者，則完全無生育補助可領。

行政院通過「因應少子女化對策：好孕三方案」，將生育補助一口氣拉高至10萬元，明年元旦實施。國人依照勞保、公保、農保、軍職、國保等不同身份，現行既有3.9萬至7萬的生育給付會全數齊頭式提升至10萬元；此外，部分25歲以下無業者、約7,000多人無社會保險者，則從無生育給付轉換成可以一胎領10萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據衛福部新制規劃，國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付：每胎生育給付加生育補助至10萬元；未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母：每胎生育補助10萬元。雙生以上者，依比例增給。衛福部預估，115年度國保生育給付人數為13,214人，未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母7,144人。

不過新制將受明年度中央政府總預算遭卡關影響，綠委就質疑此舉恐讓生育補助加碼全落空，衝擊新生兒家庭。衛福部社會保險司證實，由於國保生育補助每生一胎補足10萬元，屬於針對少子女化的新增計畫，因此，只要在總預算沒通過之前，「差額」就不能撥給民眾。

國保民眾現行生育給付為39,522元，因應明年國保月投保金額調整，原訂調升為42,206元。社保司表示，若預算到明年仍未過，就只能照舊制先給付，其餘部分要等待立法院通過總預算之後，才能撥發給民眾；這樣換算下來，相當是打了4折。至於影響最大還是在於「無社會保險者」，在總預算通過之前完全拿不到生育補助。

社保司也提醒，民眾明年度一樣可以申請新制補助，申請流程不受影響，只是可能得分次行政作業，先發原有的生育給付，其餘加碼生育補助則要等總預算審查通過才能發。