男「右臉+牙齦腫」竟是口腔癌　醫揭3警訊：2周未癒合快就醫

▲藉由達文西機械手臂進行口腔癌淋巴廓清術，手術傷口較傳統手術小恢復快。（圖／雙和醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

50多歲陳先生因為工作應酬長期喝酒以及嚼食檳榔，今年初右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹，以為是牙周病到牙科診所就醫，但口腔潰瘍超過兩周仍未癒合，再到醫院口腔外科，才確認是口腔癌。醫師提醒，如口腔中有久未癒合的潰瘍及不明原因腫塊，或吞嚥、咀嚼卡卡、舌頭麻木導致講話不清楚，應該提高警覺。

收治個案的雙和醫院口腔外科醫師邵孔昱表示，個案檢查後發現口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長到約3公分，並伴隨著輕微麻木感，連同口腔黏膜與舌部也出現些許白斑，明顯為口腔癌前病變的警訊，建議立即進行治療並持續追蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後續經影像檢查及切片化驗，陳男確診罹患下顎牙齦癌第二期，雖癌細胞尚未擴散至頸部淋巴結，但僅切除下顎骨腫瘤部位仍不夠，仍需切除部分右側頸部淋巴結來避免癌細胞轉移及確認病理。

邵孔昱表示，下顎牙齦癌是口腔癌的一種，菸、酒及檳榔是主要的危險因子，初期症狀為牙齦紅腫、潰瘍、牙齒鬆動、齒槽骨破壞等，常被誤認為牙周病。口腔癌好發於45歲以上，一般以男性居多，初期症狀及疼痛感並不明顯，且對說話、飲食不會造成太大影響，因此較難發現，容易錯過早期治療的黃金時機。

▲雙和醫院口腔醫學部口腔外科邵孔昱醫師與口腔癌患者說明治療計畫。

醫師與陳男討論後，考量到傳統的開放性頸部淋巴廓清術容易在頸部留下如戴項鍊般明顯的手術疤痕，因此選擇以達文西機械手臂輔助，從耳後髮際線處下刀去除右側頸部淋巴結，除無明顯疤痕、不影響外貌，術後傷口也恢復得較快。陳男回診追蹤時傷口恢復良好，吞嚥、咀嚼功能正常，且癌症無復發跡象，外貌上與一般人無異。

邵孔昱提醒，如口腔中有出現超過2周未癒合的潰瘍及不明原因腫塊，或在吞嚥、咀嚼上有出現卡卡的情況，或是舌頭麻木導致講話不清楚及活動受限等情況，應盡速就醫尋求專業醫療人員協助，口腔癌早期（第一、二期）治療的5年存活率可達8成以上，治癒率極高；但若延誤至晚期（第三、四期），5年存活率則大幅下降至3至4成之間，千萬別疏忽。