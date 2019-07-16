▲暑假桃園國際機場總是塞滿搭機人潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者嚴云岑／台北報導

暑假是出國旅遊旺季，若在海外不幸生病，千萬別硬撐。健保署提醒，國人在海外就醫，只要持門、急診醫療費用收據正本及明細、診斷書等3樣資料，就可在6個月內向健保署申請核退，費用以前一季支付國內特約醫院診所平均費用為上限，最新一季門診每次932元、急診2808元，住院每日也有5848元的補助。

健保署在臉書分享，一名叫小泉的網友，日前因工作外派到日本，卻因車禍骨折緊急住院10天，醫療費用高達新台幣50多萬元，所幸他蒐集了住院收據與相關資料，回台治療後也順利拿到5萬多元的核退費用。

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健保署醫管組組長李純馥表示，核退金額是採「審查後核實」支付，以前一季支付國內特約醫院及診所之平均費用為核退上限，如果前往醫療費用相對高昂的國家，可能無法全額核退，建議民眾可加買海外突發疾病醫療險等，以防萬一。

▲長榮波音787客機由松山機場起飛。（圖／記者湯興漢攝）

依據健保署統計，民眾在國外最常發生不可預期的緊急傷病前5名分別為急性上呼吸道感染、急性支氣管炎、腎衰竭、牙齒相關疾病及扁桃腺炎。

健保署提醒，民眾若有在海外就醫，可持醫療費用收據正本及費用明細、診斷書、當次出入境證明文件影本，並檢附自墊醫療費用核退申請書，向健保署分區業務組申請；若為住院者，則另須負出院病歷摘要。另外，在大陸住院5日（含）以上者，申請核退案件的診斷書及醫療費用收據正本，則需先至大陸地區公證處辦理公證，再持公證書正本向財團法人海峽交流基金會辦理驗證後，再提出申請。

李純馥表示，每年7、8月國人海外就醫核退申請件數，都達全年高峰，提醒民眾到海外旅遊時，應注意生活作息正常，休息時間要足夠，注意保暖，必要時自備口罩或個人藥品等，以避免急性上呼吸道感染急性病症發生。