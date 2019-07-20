▲塗防曬劑≠安全！夏天紫外線炸裂，「3原則」戰勝艷陽天。（圖／示意圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

夏天氣溫動輒飆升，紫外線無所不在，不論晴雨、室內或戶外，皮膚都可能會受到紫外線傷害，食藥署提醒，防曬不能只擦防曬劑，還要把握「1要、2擦、3遮」等3點原則，就能輕鬆戰勝艷陽天。

食藥署醫粧組科長張家榮表示，夏天不想曬成黑美人，首先「要」避免在上午10時至下午3時之間，曝露在陽光下；其次是塗「擦」適當防曬產品，以防止肌膚曬傷及曬黑；最後是出門前可適時透過物理性「遮」避，如：撐陽傘、戴帽子、太陽眼鏡、穿淡色長袖衣服防曬。

請繼續往下閱讀...

依據《化粧品安全管理法》規定，台灣除了含二氧化鈦含量25%以下（奈米化且劑型為噴霧劑者除外）的防曬劑外，其餘宣稱具防曬用途及含有防曬劑成分的化粧品，需領有許可證，才可以輸入、製造及販售。

張家榮提醒，民眾選購防曬化粧品時，除了要選擇許可字號及完整標示的產品之外，還要依個人膚質及使用需求，挑選合適的防曬產品，平時可塗抹 SPF 15-30 的防曬品就已足夠。

如果要在陽光下活動，建議使用防曬係數較高且具 UVA 防護功能的產品，並每隔2小時補擦適量的防曬劑；游泳玩水時，使用標示具防水功能的產品，強化自我陽光防護，減少曬黑或曬傷的可能性，即可在炎炎夏日輕鬆防曬、健康玩樂。