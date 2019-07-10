走路滑手機...她遭單車架絆倒「刺穿臉頰」　只差1cm就失明

▲個案經電腦斷層掃描後，箭頭處可見多處粉碎性骨折。（圖／馬偕醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

64歲呂小姐與友人至宜蘭出遊時走散，因急著使用手機聯絡對方而未注意腳下的鐵製腳踏車停車架，一不小心絆倒後不慎遭鐵架穿刺臉頰，造成左側眼角、眼下及鼻翼有多處明顯深度撕裂傷，經電腦斷層掃描，發現左側上顎骨、顴骨及鼻骨皆有粉碎性骨折，只差1至2公分就導致永久失明。

收治患者的馬偕醫院整形外科主治醫師尤傑銘表示，呂小姐在受傷當下，就到附近急診室縫合止血，但因有糖尿病病史，擔心傷口後續照顧問題，且持續腫脹難耐，才會在返回台北後，再度富馬偕就診。病患剛到診間時，整漲臉已經瘀血腫脹，左眼完全睜不開，唯一慶幸的是，硬傷在距離眼窩底1至2公分處就停住，並未引發失明危機。

請繼續往下閱讀...

尤傑銘表示，依過去處理顏面骨折患者的經驗，多以保守觀察3至5天，待病人淤血、腫脹減輕後再評估是否進行手術處理，但由於呂小姐的糖尿病病史及受傷情況，且考量開放性骨折發生超過4小時以上，便會增加感染機率，因而決定緊急執行手術。

▲近年低頭族越來越多，醫師呼籲走路還是要看路。（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

手術歷時3至4小時，清除碎骨組織、血塊並以鈦合金骨釘骨板固定骨折錯位處後縫合。術後住院觀察5天後返家休息，並安排門診追蹤觀察，後續恢復良好也無任何併發症產生。

尤傑銘提醒，糖尿病患者因免疫功能下降，若有傷口極易導致感染，且影響癒合時間，若不幸發生急性創傷導致的傷口，特別是大面積的複雜性傷口，更應緊急就醫接受處理，才可避免更嚴重之併發症出現。

近幾年來，意外導致的開放性顏面骨折雖較少聽聞，尤傑銘仍提醒民眾出門在外須多留意腳步，特別是「低頭族」愈來愈多的情況下，還是要注意安全行進空間，外出時才能確保自身安全，若有特殊疾病史的患者也建議第一時間處置後，也務必要確認傷口照護及追蹤，以避免導致併發症風險提高。