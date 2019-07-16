台北到屏東適應花半年　恆春「最辣藥師」愛上南部人情味

▲恆春旅遊醫院最辣藥師黃盈穎。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

你願意放棄原本的生活，回到家鄉工作嗎？今年30歲的黃盈穎是屏東車城人，2年前從台北慈濟醫院到恆春旅遊醫院服務，離開追求速度的台北回到慢悠悠的屏東，調劑的處方藥減少了，與病患的距離卻近了。喜歡從事水上活動的她，有著黝黑的肌膚與矯健身材，堪稱院內最辣藥師，還有病患領藥時好奇詢問，「我是不是在海邊看過你？」

衛福部今（16）日舉辦「第五屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，黃盈穎從27家部立醫院、2815名藥師、檢驗師、放射師、心理師等11類專業人員中脫穎而出，成為64名獲獎者之一。衛福部次長薛瑞元也對得獎人表達肯定，並期勉所有部立醫院同仁，能持續為優質醫療環境努力。

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▲黃盈穎在海邊衝浪。（圖／黃盈穎提供）

黃盈穎表示，她畢業後就在台北慈濟醫院工作，每天整個藥劑部要處理2000至3000張藥單，因工作繁忙，病患領藥時，藥師只會核對健保卡資料，並檢查藥品與處方是否相符，若有疑問只能轉由藥品諮詢處解答。來到恆春醫院後，每天的藥單驟降為200張，由6名藥師分配，每人負責30多名病患，每次病患有用藥問題，她都能花上3至5分鐘詳細說明。

不過，回到偏鄉服務並不輕鬆，屏東幅員遼闊又多山，恆春旅遊醫院也為此提供偏鄉獨居老人及行動不便病患送藥到府的服務，也會定期巡迴社區舉辦用藥安全宣導。

▲病患在大醫院領藥示意圖。（圖／ETtoday資料照）

黃盈穎笑道，她最遠送藥送到滿州鄉的港仔，該社區鄰近旭海大草原，從醫院出發車程需1個半小時，相當於左營高鐵站到墾丁的距離。由於社區居民以高齡者居多，也多有三高、心臟病等問題，用藥宣導時需特別加強。

此外，部落長者也有藥物濫用問題，她也曾遇過有人一次吞了10幾顆胃藥，結果肚子拉不停；還有人狂吞消炎止痛藥治感冒，卻只是治標不治本，這些都是到社群巡迴時需要協助的地方。

▲黃盈穎熱愛從事水上活動。（圖／黃盈穎提供）

黃盈穎表示，過去社區長者回院領藥，都只能趕一天兩班公車，或者自行搭車前往，有時一趟車資就要1000元，時間難以掌控，也十分傷荷包。但近年來社區發展協會有提供「派車領藥」服務，一次載10幾位長者下山就醫，還有長者為此拒絕送藥到府服務，哀怨表示，「這樣我就沒辦法去恆春全聯買菜了」。

從便利的台北回到屏東，黃盈穎坦言，台北看電影、買東西都太方便了，前半年真的不適應，頻頻問自己，「我真的做了對的決定嗎？」但想到可以就近照顧家人，也能親近自己喜歡的大海，加上居民滿滿的人情味，再多的不便也值得了。

黃盈穎曾在台北慈濟醫院曾受過化療藥物調配訓練，她也發揮專長，每週至部立屏東醫院，幫癌末病患調配乳癌、大腸直腸癌等藥劑再帶回。獲得「閃亮新人獎」的她，未來也會秉持著「三讀五對、視病猶親」的精神，繼續發揮專業幫病患解惑。

▲▼黃盈穎熱愛水上活動，潛水、釣魚都難不倒他。（圖／黃盈穎提供）