天冷「回家後3步驟」避免心梗中風　喝含糖飲恐增心血管負擔

▲近來天氣突然轉冷，民眾要慎防心血管疾病發作，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

近日氣溫急凍，全台冷颼颼，各地也傳出有民眾因急性心肌梗塞或嚴重身體不適緊急送醫。國民健康署提醒，心血管疾病、三高、年長者要做好保暖措施，特別是從戶外回到室內，想要讓自己回暖，一定要避免「溫差刺激」降低心血管疾病發作風險；此外，有些人可能飲酒取暖，這也會增加心血管負擔應該避免。

國民健康署署長沈靜芬指出，近期冷空氣一波接一波，全台氣溫明顯下降，早晚溫差大，清晨及夜間尤其寒冷，呼籲有心血管疾病、三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者，以及年長者應做好保暖措施，並注意溫度變化，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風的發生。

國健署提醒注意3大重點，讓低溫期間也能守護心臟健康：

1.外出飲食應節制：聖誕聚餐，應避免大吃大喝，注意均衡飲食，減少高油、高鹽食物攝取，並多補充水分，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，以免增加心血管負擔。

2.回家避免溫差刺激：從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，洗完熱水澡後，應先擦乾身體、穿好衣服再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。

3.維持良好作息：避免過節歡聚熬夜，維持規律作息與充足睡眠，建議成人每日需要睡足7-9小時。

節日歡聚之餘，沈靜芬也提醒，民眾平時應注意自身三高狀況，三高初期多無明顯症狀，民眾不易察覺自身健康可能已面臨危害，建議每年至少落實1次「722」居家自我血壓測量：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。留意身體警訊，一旦發生疑似中風或心肌梗塞的症狀時，即時撥打119，爭取黃金救援時間，降低死亡及後遺症風險。