▲子宮肌腺症「自行停藥」，她換來爆炸經痛...煮飯差點燒掉家。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

35歲的郁婷（化名）是名家庭主婦，2年前因經痛就醫，確診子宮肌腺症，在醫師建議下服用新型口服黃體素治療，8個月後因症狀改善自行停藥，也不曾回診追蹤，直到3個月前突然出現爆量經血，每天用到10多片夜用衛生棉，還伴隨嚴重經痛，甚至有次在煮飯時因經痛難耐蹲下，不慎打翻油鍋，差點把房子給燒了。

收治患者的台北榮總婦女醫學部婦女泌尿主治醫師洪煥程表示，子宮肌腺症為子宮內膜異位症的一種，是女性常見的良性疾病，具有難以根治、易復發且轉移侵犯等特性。其成因是經血逆流至卵巢、輸卵管或骨盆腔等部位，若跑到卵巢稱為「巧克力囊腫」，在子宮肌肉層內則稱為「子宮肌腺症」，逆流的經血堆積導致局部發炎及沾黏，造成患者出現經痛、性交痛、經血過多及不孕等症狀，嚴重影響生活品質。

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洪煥程指出，大多數患者會因為出現疼痛來求診，除了以緩解疼痛症狀為治療目標外，還需進一步評估患者年紀、囊腫大小與生育需求等條件進行個人化治療。無論是以藥物或採用手術治療，只要月經持續來潮，子宮內膜異位症就不會消失，若自認症狀好轉就停藥，或是手術後未搭配長期藥物治療者，2年內復發率可達2成以上，一旦復發，將面臨更嚴峻的治療挑戰。

▲郁婷自行停藥後，經血也跟著爆量，每天至少用掉10多片夜用衛生棉。（圖／資料照／記者李佳蓉攝）

「若將子宮內膜異位症比喻為超速的危險車輛，則黃體素就是協助穩定的煞車系統，可以顯著改善疼痛症狀。」洪煥程建議，患者應選擇適合長期使用、副作用較低的藥物，且至少用藥一年以上，才能有效控制病症。

由於傳統的雄性素及停經針劑藥物容易產生雄性化或更年期症狀等副作用，不建議服用超過6個月；而目前已廣為患者接受且通過健保給付的新型口服黃體素，因較無過去藥物副作用，可長期使用不需停藥，避免異位內膜生長。

最後，洪煥程提醒，如出現經痛、性交痛、骨盆腔疼痛或經血過多問題，建議及早就醫、釐清病況，依指示採取適切的治療方式。正在使用藥物進行長期治療者，應每3個月返診追蹤一次，勿因症狀減輕中斷服藥。若真有停藥需求，也應與主治醫師諮詢、討論，避免擅自停藥導致病症惡化，同時維持規律作息及健康飲食，以利穩定控制病情，重新找回良好的生活品質。