明明睡很飽卻起不來？都怪「這些原因」讓上班族天天遲到！

▲早上醒來像被水泥壓住？你可能正陷入「睡眠惰性」的狀態！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶╱綜合報導

每當鬧鐘響起卻完全無法睜眼，明明一夜好眠卻像被水泥壓住般難以起床？別急著自責。根據美國《Women’s Health》報導，這種狀況在醫學上有專有名詞，稱為「睡眠惰性（Sleep Inertia）」，是一種醒來後短時間內出現反應遲鈍、情緒低落或認知模糊的生理現象。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的資料，睡眠惰性通常持續30至60分鐘，某些情況下甚至可能延長至兩小時。Beth Malow醫師表示，這類現象可被形容為「早上醒來變成一場掙扎」，讓人難以順利進入清醒狀態。

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每個人影響不同 有人秒醒有人想回床上

睡眠惰性對不同人的影響程度差異極大。神經學家暨睡眠醫學專家W. Christopher Winter醫師指出，有些人一醒來就神采奕奕，毫無昏沉感，但也有人被「強烈的回籠睡欲望」緊緊抓住，難以掙脫。

常見的睡眠惰性徵兆包括，起床時感到迷糊、思緒不清、對外界反應緩慢，即使設了多個鬧鐘也難以喚醒自己，甚至覺得自己像卡在夢與醒之間無法脫離。Winter醫師提醒，若這些症狀只維持幾分鐘內，其實屬正常生理反應，但若長時間難以恢復清醒，可能就代表需要進一步關注。

睡不夠最傷 作息不規律也是元兇

造成睡眠惰性的主因之一，就是最常見的現代通病——睡眠不足。Malow醫師指出，無論是睡眠時間太短、品質不佳，或是作息時間反覆無常，都可能成為引發睡眠惰性的誘因。「就連每天睡醒與入睡時間不同，也會干擾身體節奏，導致起床時大腦難以切換狀態。」

醫師建議這樣做 幫助清醒不卡關

想減少早上「當機」的狀態，Winter醫師建議可從以下幾點調整作息習慣：

・每晚確保七小時以上睡眠

・建立穩定的生理時鐘：固定的上床與起床時間有助大腦建立「預期模式」，減少睡眠惰性發作

・注意光線與運動時機：夜間避免強光與劇烈運動，有助身體準備入睡

・可試著使用「光照型鬧鐘」：模擬日出效果，幫助大腦自然甦醒

・適當使用「貪睡鍵」：Winter醫師表示，根據研究，對於某些嚴重睡眠惰性者，短暫再睡幾分鐘反而能幫助更順利清醒，顛覆以往對「snooze」鍵的負面印象

Malow醫師也強調，若已嘗試調整作息卻仍感困擾，建議尋求專業協助，以排除潛在睡眠障礙。

不只是「睡不夠」 背後可能還藏健康警訊

專家提醒，若早上醒來的困難不只是偶發，而是長期困擾日常生活，應提高警覺。現代人生活步調快、睡眠品質差，睡眠惰性儼然成為新的「都市症候群」。報導再次強調，與其一味怪自己懶，不如正視這背後的生理現象，從改善睡眠環境與生活習慣做起！