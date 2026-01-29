兩口肉換成毛豆　醫：全死因風險直接降10%

▲毛豆常被當成小菜。（達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

減重醫師蕭捷健分享，去熱炒店別再退掉那盤毛豆，只要兩口肉換成毛豆，全死因風險直接降10%，「只需要讓3%的維修工混進去，你的細胞工廠就會從隨時要爆炸，升級成台積電等級。」

蕭捷健在臉書說，話說現在台北最流行的宗教是蛋白教，只要走進超商裡面全是雞胸肉，什麼原味、紐奧良、四川麻辣，台灣的雞可能都要絕種了；每一個去健身房的人，臉上都寫著一句話，「只要我吞下的蛋白質夠多，就可以長出大肌肌！」

瘋狂塞紅肉 身體可能「失火」

蕭捷健表示，但是《Nature》研究告訴大家一個真相，如果瘋狂塞紅肉與加工肉品，你的身體現在可能正在「失火」；數萬人的大型統合分析發現，肉食怪獸體內有一種東西叫 CRP（C-反應蛋白）會大幅升高，它就是你體內的「火災警報器」。

蕭捷健指出，當你瘋狂塞動物蛋白，特別是紅肉，你的警報器就會響個不停，這叫「慢性微發炎」；你的身體就像一間辦公室，你每天請一堆熱血新兵（動物蛋白）進來，他們體力很好，會幫你蓋肌肉，但他們素質很差！會在辦公室抽菸、亂丟垃圾，還會跟隔壁的DNA吵架。

關鍵3%轉移 全死因死亡率降10%

蕭捷健提到，這就是為什麼你練得很壯，但每天早上起來都覺得精神不好，身體重得像被卡車輾過，「叫台灣人戒肉，這跟叫我戒掉尷尬是一樣不可能的。科學家給了一個超簡單的解方，你只需要進行3%轉移。」

蕭捷健說，只要把你餐盤裡僅僅百分之3的動物蛋白，換成植物蛋白，一塊肉換成一盒豆腐或三片豆乾，你的CRP警報器就會立刻安靜下來，全死因死亡率直接下降10%！

蕭捷健表示，除此之外：

1、 最強護心組合

用「全穀物」代替「加工肉」，心血管疾病（CVD）風險下降36%（SHR 0.64）。

2、 最強抗老組合

用「堅果」代替「加工肉」，心血管疾病風險下降27%（SHR 0.73）。

3、 糖尿病剋星

用「堅果」代替「加工肉」，糖尿病風險下降22%（SHR 0.78）。

蕭捷健指出，植物蛋白就像那群穿著藍色制服、拿著板手的「高級維修工」，他們進場不吵架，默默幫你修補 DNA、清理發炎的垃圾；不需要把新兵全開除，只需要讓3%的維修工混進去，你的細胞工廠就會從隨時要爆炸，升級成台積電等級，所以各位下次你去熱炒店，不要把毛豆和雪菜豆絲給退了。