採訪車撞銀行「2人意識不清」送台大　1人腦部出血積極救治中

▲三立採訪車撞入彰化銀行，驚悚撞擊瞬間曝光。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪巧藍／台北報導

三立新聞台不明原因失控衝撞進彰化銀行，造成10人受傷，其中2人意識不清送往台大醫院。院方證實4點半左右送抵台大，其中1人情況稍微嚴重，腦部有出血狀況，都在積極搶救中。

台北市中山區一江街、南京東路口23日下午發生重大車禍，警方初步了解，現場一輛三立新聞台的採訪車因不明原因失控、衝撞進彰化銀行內，瞬間撞毀ATM機台，警消趕抵現場時，有傷患躺在銀行門口，內部亦有行員及民眾受傷。稍早初步統計，包含採訪車正副駕駛在內，現場共有10人受傷，其中3人傷勢較為嚴重，還有一名傷者疑似遭到玻璃碎片割傷，渾身鮮血，幸意識還清楚，目前均送往醫院搶救，詳細事故原因尚待釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中2人意識不清送台大，分別是一女一男，前者有約5公分額頭撕裂傷，後者手腕撕裂傷。台大醫院醫務秘書陳彥元受訪表示，剛才收到回報有2人送台大，其中1人情況稍微嚴重，腦部有出血，台大醫院都會盡力救治，至於其他細節則不便透露。

現場共10人受傷(重傷3人、中傷1人、輕傷6人)，傷者名單如下：

1、女40、意識不清、約5公分額頭撕裂傷、送台大。

2、男40、意識不清、手腕撕裂傷、送台大。

3、女65、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛。

4、男48、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛。

5、女88、意識清醒、輕傷，送臺安。

6、女49、意識清醒、輕傷， 送臺安。

7、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

8、男50、意識清醒、輕傷，送松山三總。

9、男41、意識清醒、輕傷，送馬偕。

10.男 司機 未送醫