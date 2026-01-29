春節醫院開診率逾70%　石崇良：量能已高於去年

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

去年春節期間發生嚴重急診壅塞，慎防今年再度重演，健保署投入16億元獎勵開診。衛福部長石崇良今（29）日表示，春節醫療院所開診情形還在調查中，但初步看起來開診率已經高於去年，尤其是去年開診率最低的初一至初三，醫院開診率已經達到70%以上，預期今年連假期間醫療服務量比去年提高。

石崇良今日出席立法院社福衛環委員會「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」等議題進行專題報告，會前受訪談到春節整備專案，他表示，日前已經正式宣布為了春節長達9天連假時提供民眾必要醫療服務，健保提供各項加成獎勵，包含開診、收治住院跟急診等獎勵。

石崇良指出，目前醫療院所開診還在調查中，不過到目前的訊息看起來「開診率確實比去年提高」。他說，去年初一、初二、初三開診率最低，今年到目前調查醫院開診率超過70%以上，診所部分地方也超過10％，今年連假期間醫療服務量能較去年提高，醫院加強整備彈性開床，會預留一些床數調度。

去年春節急診壅塞與當時流感疫情高峰有關聯，被問及今年流感疫情，石崇良表示，上週類流感門急診就診率尚未超過11%，還沒有進入流行期，不過目前還不敢掉以輕心，但相對來說尚未是真正進入高峰的時候。

衛福部日前說明，從1月31日至3月1日推動春節整備專案，四大策略包含，一、提早因應，設有急診監測7項指標強化調度，並請藥商提高季節性傳染病藥品安全庫存及供應量；二、患者分流，開設傳染病特別門診、UCC；三、擴充春節醫療量能，健保署投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診；四、強化區域聯防，透過中央、地方政府與醫療院所合作確保醫療網絡運作。