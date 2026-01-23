滷肉飯、羹飯都中？外食族「6大飲食地雷」一次看

▲外食族常選的滷肉飯，看似簡單卻容易在不知不覺中吃進過多熱量。（示意圖／載自pixabay）



記者黃稜涵／綜合報導

對於天天外食、又想顧體態的人來說，最容易忽略的不是飯量，而是藏在餐點裡的油脂與熱量，愛健康營養師珊珊整理出外食族最常踩到的「6大飲食地雷」，提醒只要稍微調整選擇，就能少吃進不少「隱形炸彈」！

1. 看似簡單、其實油不少



[廣告]請繼續往下閱讀...

滷肉飯、炒飯、炒麵、乾拌麵等餐點，看似只有飯或麵，實際上常同時含有食材本身的油脂與烹調用油，熱量容易超標，珊珊建議降低食用頻率，或選擇瘦肉比例較高、口味較清淡的店家。

2. 澱粉爆炸組合



羹飯、羹麵、燴飯屬於澱粉加澱粉的組合，再加上勾芡，熱量密度偏高，若真的想吃，建議減少出現次數，並額外搭配燙青菜或豆乾，幫助整餐更均衡。

3. 挑錯便當配菜，蔬菜嚴重不足



不少人以為甜不辣、螞蟻上樹、南瓜或玉米就是蔬菜，其實這些多半屬於加工食品或澱粉類，珊珊建議，便當配菜應挑選不同顏色的蔬菜，例如深綠色葉菜、花椰菜或大黃瓜，才能真正補到纖維。

4. 選錯湯品熱量翻倍



玉米濃湯、酸辣湯、肉羹湯等，看似只是配湯，實際熱量卻不低。外食時可優先選擇蛋花湯、青菜豆腐湯等清湯類型，減少額外負擔。

5. 離不開手搖飲



含糖飲料、奶類飲品或加了配料的飲料，熱量相當驚人。建議以無糖茶飲為主，若想加料，可選擇寒天或仙草等相對低熱量的選項。

6. 忽略健康食物的份量



優酪乳、堅果、酪梨雖然屬於好食物，但若沒有控制份量，同樣可能造成熱量超標，即使是健康食材，也應適量攝取，才能真正幫助體態管理。