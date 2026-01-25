卓榮泰訪視大園敏盛醫院　肯定推動UCC優化假日醫療服務

▲卓榮泰訪視大園敏盛醫院。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

關心春節期間醫療量能整備情形，行政院長卓榮泰25日前往桃園大園敏盛醫院訪視「週日及國定假日輕急症中心(UCC)」計畫落實情形。卓院長讚許敏盛醫院深耕桃園50年，除高度重視總統賴清德「健康臺灣」理念，亦將企業ESG（環境保護、社會責任、公司治理）精神融入醫療體系，提升桃園地區醫療照護量能。

衛福部部長石崇良感謝桃園於大園敏盛、龍潭敏盛、大明及中美醫院等四處設置UCC據點。結合醫院及基層醫師，提供輕微外傷、感冒及腸胃不適等診療，有效提升醫療可近性。

桃園市副市長王明鉅表示，醫療應以「健康不生病，小病不變大，大病不致命」的目標，從確保民眾健康，到提升醫療資源有效利用的正向循環。面對高齡少子化與醫療人力短缺的挑戰，市府推動UCC強化醫療分流已有明顯成效，未來將滾動檢討並朝常態化推進。

衛生局指出，桃園UCC服務量能從初期每日約40餘人提升至上週87人，顯示市民知曉度與使用率明顯提升。市府將持續優化流程與動線，確保醫療品質與病人安全，並加強宣導「輕急症假日優先到UCC」，衛生行政體系將持續協調資源讓制度運作更穩健，做第一線醫護最強後盾。

行政院115年春節醫療量能整備 推動四大策略

行政院表示，鑑於春節期間急診就醫人次約為平日1.5到1.7倍，為防範急診壅塞現象，行政院於1月15日院會特別安排衛福部報告「115年春節醫療量能整備專案」，石崇良部長在會中也表達衛福部今年已記取去（114）年經驗，在去年10月便提前針對春節醫療量能整備進行部署，積極推動「提早因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防」四大策略，讓所有國人在健康服務上得到更多照護，也讓各醫院能夠有序進行各種醫療服務，進一步達成「重症有照顧、輕症有處去、就醫不擁擠、過年不斷藥」目標。

包括立法委員王義川、林月琴、郭昱晴、張雅琳、市議員徐其萬、游吾和、行政院發言人李慧芝、健保署長陳亮妤、市府衛生局長賈蔚、大園區長余誌松、敏盛集團總裁楊敏盛等均一同出席活動。