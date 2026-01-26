孕婦疑遭長女傳染腸病毒　胎兒也確診、出生6天後不治

▲孕婦在產前不久發燒，若是感染腸病毒引起，要特別注意胎兒安全。（圖／Pexels）

記者邱俊吉／台北報導

孕婦產前發燒，要多注意胎兒安全。一名年約30歲孕婦因發燒、腹痛就醫，經剖腹產生下女嬰，但女嬰卻在出生3天後也出現發燒等症狀，並於出生第6天死亡，後證實感染腸病毒；醫師說，孕婦的長女在產前感染腸病毒，推測病毒在家人間流動並傳染新生兒，提醒孕婦臨盆前、後若有發燒等不適，務必告知醫師。

針對此個案，馬偕醫院副院長、婦產科醫師陳治平說，該孕婦當時已懷孕365周又5天，因發燒與腹痛就醫，她產前檢查原本平順，但因已進入產程且胎位不正，最後決定緊急剖腹生產，而產下的女嬰出生後前2天相對穩定，第3天卻開始發燒、呼吸困難，並有呼吸暫停、心跳變慢等警訊，整體狀況在短時間內急速惡化，儘管醫療團隊全力搶救，最終仍於出生後第6天宣告不治。

對於死亡新生兒，陳治平指出，當時在女嬰病情急轉直下時，醫療團隊採集咽喉、腦脊髓液及直腸等檢體進行檢驗，結果確認為腸病毒感染，並鑑定出「伊科病毒11型」。

陳治平說明， 伊科病毒11型屬腸病毒的一種，多數感染只會引起輕微症狀，但對新生兒可能特別凶險，尤其感染若發生在生產前、後不久，因新生兒尚未獲得足夠的母體抗體保護，常於出生後第3至7天迅速出現類似敗血症的重症，故被視為新生兒腸病毒感染中需高度警覺的型別。

此外，陳治平表示，此案例若能延後生產一段時間，母體產生的抗體應有較高機會傳給胎兒，這對新生兒可能更安全，但實務上並非每個產婦都能等待。

陳治平也說，過去多數孕婦感染相關通報，往往較少追溯家庭成員之間的傳染情形，但以此個案來看，病毒應已在家中其他孩子或照顧者之間流動，孕婦只是最後被感染的一環，醫師若未主動詢問家中是否已出現疑似腸病毒個案，這段關鍵線索很容易被忽略，也可能因此低估新生兒後續發病風險。

針對腸病毒預防，陳治平則說，若家中已有孩子疑似感染，孕婦應加強洗手、戴口罩、避免近距離接觸；若孕婦接近生產時出現發燒、腹痛或類似病毒感染等症狀，應主動告知醫療團隊，而醫師也應詳細詢問家庭成員有無疑似腸病毒感染，當新生兒在出生後幾天內突然健康惡化，更要將腸病毒列入重要考量。