每天多吃50%蛋白質「瘦得快老得慢」！　醫大推菜單曝光了

▲超商茶葉蛋是日常垂手可得的蛋白質來源。

記者李佳蓉／綜合報導

許多人為了健康，早餐喝杯豆漿、晚餐吃塊排骨，就以為蛋白質攝取足夠了。但復健科醫師王思恒示警，你可能一直處於「蛋白質貧窮線」以下！他引述最新的《美國人飲食指南科學基礎2025～2030》報告指出，現行的每日建議量（RDA）就像是「基本工資」，只能讓人餓不死，若想瘦得更快、老得更慢，蛋白質攝取量請直接「加碼50%」。

▲醫師分享一日蛋白質增量菜單。

王思恒醫師在粉專「一分鐘健身教室」指出，這份最新的科學報告拋出了震撼彈。我們以為吃夠了，但其實若想過上高品質的健康生活，得賺更多蛋白質。他列出為何該把餐盤裡的蛋白質加量的3大理由：

1. 肌肉是你的「抗老保險金」

攝取蛋白質不只是為了練成大肌肌。研究顯示，攝取每公斤1.2～1.6克的蛋白質，能讓人在減脂過程中，保住那些珍貴的肌肉。

2. 天然的食慾抑制劑

與其靠意志力戒掉手搖飲，不如多吃一塊雞胸肉。王思恒解釋，足夠的蛋白質能精準調節飽足感訊號，讓大腦自動對零食「熄火」。

3. 歲月不是殺豬刀，是「碎肉機」

隨著年紀增長，身體處理蛋白質的效率會變差。醫師強調，「長輩需要的蛋白質其實比年輕人更多！」若不吃夠，恐怕就是在等著肌少症找上門。

到底該吃多少才夠？王思恒建議民眾根據目標「對號入座」：

一般上班族：每天每公斤體重攝取1.2～1.4克。（例如：60公斤的人，請吃滿72～84克）

健身愛好者／重訓族：建議拉高到1.4～1.6克，甚至更高。

長輩：請比照運動員標準，以維持肌肉健康。

最後，王思恒也特別提醒，在多吃蛋白質的同時，別忘了多喝水，並優先選擇植物豆類、魚類與白肉。不過，若本身有腎臟相關病史的民眾，在進行飲食調整前，請務必先諮詢醫師。