Selina拍片悼「再生爸爸」　八仙病友憶莊秀樹：沒他我不會變好

▲八仙塵爆傷友夏文玲追憶長庚莊秀樹醫師。（圖／記者許靖騏攝）

記者洪巧藍／台北報導

「他沒有安慰我任何一句話，可是我在他身上得到最大的安慰，因為他告訴我『我會變好』。」林口長庚燒燙傷中心前主任、整外權威莊秀樹醫師過世，八仙塵爆傷友夏文玲今（27）日在追思會淚憶莊醫師，他嚴厲、會罵人的「威名」在傷友之間流傳，但他用治療方案與結果，給予傷友最實際的支持，「那段時間如果沒有莊醫師，也許我們現在不會這麼好。」

▲八仙塵爆救治靈魂人物、林口長庚燒燙傷中心前主任莊秀樹。（圖／長庚醫院提供）

八仙塵爆事件距今已經10年，林口長庚醫院當時收治大量傷患，院內第一時間成立應變指揮中心，動員大量人力與醫療資源，最終50多名病患幾乎全數順利出院，達成95%以上的存活率，寫下驚人的醫療紀錄，莊秀樹就是其中關鍵核心人物，然而他在去年12月底因主動脈剝離過世，享年73歲。

林口長庚醫院今日舉辦「八仙塵爆10周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，不管是醫師學生或者是傷友，提起莊秀樹第一句就是「他會罵人」、「在診間病房咆哮」，不過言談間都帶有懷念與笑意，因為他的嚴格與責罵，往往都是為了病人好，在他的治療、重建之下，傷友手部等肢體功能恢復良好，重新返回社會。

▲50多位傷友及家屬與林口長庚醫院醫護團隊300多人共同感念莊秀樹醫師。（圖／長庚醫院提供）

夏文玲今日代表傷友在追思會上分享自己與莊醫師故事，提到自己是在復健差不多8到9個月時，驚覺手部功能狀況越來越差，正感到無助與徬徨時，剛好遇到一位傷友，在接受莊秀樹醫師重建手術後，手部狀況竟在1個月內變得很好。

八仙傷友一起復健，早就聽過莊醫師的「威名」，可能在病房裡面罵家屬、罵病人，在診間也會罵人，但夏文玲實在太想要變好，不顧一切掛了莊醫師的診，等待時心情持續緊張，沒想到旁邊的傷友卻對她說「不要擔心，我們都被罵過了」、「我們都被罵過了，沒事」。她內心吐槽：「這個沒有安慰到我吧？」

結果進入診間後，莊醫師只說「來，手過來我看」、「你那個開刀、復健，就會變好」，兩分鐘後就已經在約手術時間。

身為傷友，夏文玲已經聽過很多鼓勵、關心與安慰，但實際上的狀況就是沒有變好，至於莊醫師，「他沒有安慰我任何一句話，可是我在他身上得到了最大的安慰，因為他告訴我會變好，只要相信他、相信專業。」

▲傷友鍾博宇（左起）、夏文玲、長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞、傷友林思佳。（圖／長庚醫院提供）

當然手術後恢復過程並沒有想像那麼順利。夏文玲第1次手術完拆線看到自己的傷口，以為自己的手要爛掉，第2次更慘，爛到縫線旁邊都爆開，腫脹得像泡在水裡3天，然而莊秀樹都是同一句話：「你這個擦藥、復健，下個禮拜再回診。」讓她崩潰的心被修復。

「我們很幸運在這個時代遇到了莊秀樹醫師。」夏文玲說，自己真的很感謝這10年來在長庚獲得的呵護與照顧，可惜沒來得及好好向莊醫師訴說謝意，也沒回去讓他看看現在自己恢復得多好。

另一位傷友鍾博宇分享，自己在昏迷半個月後睜開眼睛見到莊秀樹，表情相當威嚴，他也真的被莊醫師罵過，而家屬會因為擔心孩子、焦急而和莊醫師產生摩擦。

鍾博宇說，事實上，那威嚴表情是因為莊醫師的專業，傷友也都有感受到被用心對待，因為燒燙傷必須循序漸進，透過清創植皮、重新手術，慢慢才能恢復到現在的狀態，「過程中如果沒有莊秀樹醫師與長庚醫療團隊，現在就不會有健全的我們站在這裡、回歸到社會上。」

▲莊秀樹醫師協助傷友改善嚴重攣縮，恢復肢體功能，讓傷友無限感念。（圖／長庚醫院提供）

曾經歷火吻的藝人Selina也特別拍攝一段影片感謝莊醫師及醫療團隊。Selina說，當年她在林口長庚接受治療時，莊醫師是她其中一位主治醫師，當時只覺得他脾氣不太好，「每天早上都會聽到咆哮聲」，後來她才知道，那是病人狀況不好時，莊醫師才會有的反應。

Selina笑說，自己都稱莊醫師是「再生爸爸」，讓她有重生機會，現在還能成為兒子「小腰果」的媽媽。她感謝醫護人員多年來始終如一的守護，也向所有八仙塵爆傷友致上最深的敬意，她認為每一位努力復原、勇敢回到生活的人，都是令人敬佩的榜樣，也期盼這份來自醫療與病友之間的信任與力量，能持續轉化為前行的動力，陪伴更多人走過傷後復原之路。

▲藝人Selina拍攝影片感謝莊醫師。（圖／長庚醫院提供）