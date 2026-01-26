頭皮屑像撒麵粉！19歲男癢爆「血染枕頭」　醫嘆：媽媽潔癖害的

▲男子頭皮超癢抓到流血，頭皮屑有如雪花般不斷飄落。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

家醫科醫師陳柏臣分享一起特殊個案，一名19歲男大生因頭皮嚴重發癢、脫屑求診，一進診間，驚見他頭皮屑多到像「撒麵粉」，陪診的媽媽無奈抱怨兒子癢到將頭皮抓破，家中到處沾染血跡。原本一度以為是他衛生習慣差、洗戰鬥澡才洗不乾淨，沒想到仔細一問，元凶竟是媽媽的「潔癖習慣」所致。

男子不僅頭皮屑滿天飛，更因搔癢難耐抓破頭皮。陳柏臣在《醫師好辣》節目中描述，患者抓到床單上都留有血跡，家中地板上全是掉落的頭皮屑，就連客廳的白色沙發也沾染血漬，讓媽媽崩潰直呼：「沒辦法把那個血清洗起來」，甚至懷疑兒子身上是不是有寄生蟲或跳蚤，才會抓成這樣。

陳柏臣表示，經檢查發現，男大生本身患有「脂漏性皮膚炎」，導致整個頭皮出現嚴重問題。但奇怪的是，這次並非單純的季節性發作，追查後才發現，原來媽媽本身有潔癖，為了清洗沾染血漬的床單與枕頭套，會使用「強效漂白水」及其他強力清潔劑刷洗，誘發兒子病況惡化。

陳柏臣解釋，這些化學藥劑殘留在寢具上，男大生躺上去後接觸到皮膚，導致「越用越敏感、越過敏，然後越嚴重」，這才讓原本的脂漏性皮膚炎一發不可收拾。

何謂「脂漏性皮膚炎」？根據台中榮民總醫院官網衛教資訊顯示，脂漏性皮膚炎是種原因不明的濕疹性皮膚疾病，容易發生於富含皮脂腺區域，如頭皮、鼻側、眉毛、眼皮、耳後、胸部正中央部位，有時腋下及陰部也可能出現皮疹。其特徵是皮膚發紅及出現黃色調鱗屑，有時出現黃褐色較厚的結痂及濕潤的傾向，並不一定會合併癢感。此病通常發生於嬰兒期及30～60歲的中年人。