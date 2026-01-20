76歲CEO記憶力障礙、腦霧　失智症新藥治半年「異常蛋白清零」

▲土城長庚分享失智症早期治療正向成果。（圖／土城醫院提供）

一名76歲CEO出現記憶力衰退、腦霧般的思緒不清，已經明顯造成生活與工作影響，就醫檢查發現腦部有明顯的類澱粉蛋白沉積，衝擊認知功能。他在土城醫院醫療團隊評估後接受失智症新藥治療，半年後追蹤影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升，充分展現早期介入治療的明顯成效，為患者與家庭帶來新的希望。

針對早期阿茲海默症的失智新藥去年中旬台灣開始使用，讓失智症治療正式進入「改變病程惡化」的新時代，土城醫院今（20）日舉辦記者會分享治療成果。

土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆指出，阿茲海默症為進行性神經退化疾病，主要因腦中類澱粉蛋白與Tau（滔）蛋白異常堆積，導致腦細胞受損，影響記憶與認知功能。根據國際臨床研究，新一代免疫治療藥物能協助清除β-類澱粉蛋白，適用於輕度認知障礙或輕度阿茲海默症患者，可延緩記憶與功能退化約27至30％，為患者爭取更多維持生活功能與自主能力的寶貴時間。

徐榮隆分享土城醫院收治一名76歲陳先生，本身是公司老闆，仍在工作的他日前卻逐漸出現記憶力障礙、思緒不清晰、容易頭暈等狀況，這些症狀不只是他生活上的困難，而且影響到他工作上重要表現。

醫院一開始進行常規檢查腦部結構都屬正常，徐榮隆說，核磁共振（MRI）檢查顯示病人腦部結構並未出現中風、腦部萎縮等病徵，後續接受正子掃描才發現腦部有明顯的「類澱粉蛋白沉積」，是造成病人臨床症狀的現象之一；在執行相關治療前也為患者進行認知功能評估，總分30分僅得到29分「少掉的1分就是出現在記憶力上」。

經過與患者討論，醫療團隊啟動精準治療，於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂（Kisunla）」治療，並定期進行核磁共振影像與副作用風險管控。徐榮隆表示，半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。

家屬反饋患者情緒更穩定，語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗，包括阿茲海默症評估量表、語言流暢度測驗及班森圖形測驗，亦呈現正向進步。徐榮隆強調，有這樣的治療成效，重點在於早期警覺，沒有忽視頭暈、思緒不清晰等影響生活的症狀，精準檢查、早期介入治療，都是他能成功治療的關鍵。

針對失智症新藥治療，徐榮隆指出，土城長庚致力打造溫馨友善的注射環境，減輕患者因陌生環境引發的焦慮，護理團隊全程嚴密監測生命徵象，精準操控輸液幫浦，確保用藥安全，並觀察患者身心變化，提供即時支持與安撫，並指導家屬掌握觀察重點與照護技巧，確保專業關懷順利延伸至家庭，構築完整且穩固的支持網絡。

徐榮隆強調，失智症治療的關鍵在於早期發現與及早介入，若民眾發現記憶力下降、判斷力衰退或生活自理能力退化，應儘速就醫，透過專業團隊持續追蹤與多面向支持，讓失智症不再是絕望的代名詞。