手腳冰冷常見4體質　中醫教「揉耳朵」2分鐘暖全身

▲中醫曝「揉耳朵」2分鐘暖身。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

冬季氣溫驟降，許多人一到寒流來襲便苦於手腳冰冷，中醫師指出，這類困擾在中醫角度多與「陽氣不足」有關，氣血無法順暢流通至四肢末梢，導致保暖能力下降。若想在短時間內改善手腳冰冷症狀，可以透過「耳朵暖身術」快速在2分鐘提升體溫，因為耳朵穴位密集，連結全身經絡，透過按摩可刺激神經反射，促進血液循環。

中醫臨床上常見四種體質容易手腳冰冷，分別是陽虛、氣血不足、氣滯血瘀與寒濕內阻，各有不同症狀表現，中醫師章晉瑋指出，「陽虛」因體內陽氣不足，冬天外寒入侵時難以抵禦，常伴隨畏寒、精神疲乏、夜尿頻多等症狀；「氣血不足」則因血液無法充養肢體，或氣虛推動無力，常見面色蒼白、頭暈心悸。

至於「氣滯血瘀」，章晉瑋分析，多是因壓力或久坐造成肝氣鬱結，症狀包括胸悶脅痛、情緒抑鬱、月經不調，最後是「寒濕內阻」，常因脾胃虛弱生濕，導致肢體沉重、倦怠乏力，大便黏膩，舌苔厚膩。

若想在短時間內改善手腳冰冷症狀，章晉瑋分享最快2分鐘就能完成的「耳朵暖身術」，先以拇指和食指輕捏同側耳垂，反覆揉壓數次後，向下輕拉數次，重複數回；接著右手繞過後腦勺捏住耳尖往上提拉數十次，再換邊操作；之後雙手沿著同一側耳廓上下推揉，每側持續約15至20秒；最後雙手掌心先互搓至發熱，再覆蓋耳朵，搓揉數十次。完成後耳朵會逐漸泛紅發熱，隨之帶動四肢回暖，是冬季不需器材、隨時隨地都能操作的保暖小技巧。

針對不同體質，中醫治療強調辨證論治。章晉瑋指出，通用的溫補陽氣、活血散寒方法，如薑湯泡腳、艾灸關元穴、食用羊肉紅棗等，對陽虛與氣血不足者效果顯著，也能改善氣滯或寒濕造成的循環不暢。

飲食方面，章晉瑋建議多食溫熱食材，如生薑、蔥白、羊肉、桂圓，避免冰冷飲食。藥膳如當歸生薑羊肉湯、黑糖薑母茶、薑黨參紅棗茶，皆能提升體溫。穴位調理則可透過艾灸關元、神闕、足三里，或按摩涌泉穴促進氣血流通。日常生活中，睡前泡腳、運動保暖腹腰腳底，皆有助改善。