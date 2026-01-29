ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

「醫師加班費免稅」預計年前發函　醫界：盼政府加快行政作業

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲「醫師加班費免稅」預計2月拍板。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長石崇良今（29）日於立法院表示，關於「醫師加班費免稅」案已與相關部會取得共識，預計2月拍板並於年前發函財政部。對此，台灣醫務管理學會表示，目前主治醫師雖未全面納入《勞基法》，但高工時、高壓力的工作本質與一般勞工無異，期盼政府加快行政作業流程，於農曆年前順利拍板。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，依照現行規範，勞工每月享有46小時免稅加班額度，而醫師在正常工時之外，為了病患安危，頻繁於夜間、週末及國定假日出勤值班，高工時、高壓力的工作本質與一般勞工無異，因此給予主治醫師加班費及值班費免稅待遇，並非特權，而是「稅制與勞基法精神的接軌」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪子仁強調，醫師於夜間及例假日值班工作，具備高度專業與生理負荷，參考勞基法對加班費免稅精神，應給予合理稅務減免，以符合租稅公平原則，且醫院主治醫師是急診、加護病房、重症外科及婦兒科等核心醫療的守護者，透過稅制調整，能實質提升主治醫師留任第一線的意願，防止人才因過勞與稅負負擔而流失。

洪子仁強調，推動醫師加班費免稅，是政府對醫界長期高壓工作的實質肯定，期盼政府能加快行政作業流程，於農曆年前順利拍板、儘速上路。

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

肋骨斷21處胸骨也粉碎！她捲車底命危...奇蹟生還卻驚現「斷片」

「醫師加班費免稅」預計年前發函　醫界：盼政府加快行政作業

「醫師上救護車」衝現場輸血救人　亞東醫院啟動Doctor Car小組

病患大聲公喊「院長害死我家人」遭判拘役　新光醫院：絕不和解

健保快易通首推「春節院所查詢」　過年生病找醫生更容易

國健署公費肺癌篩檢已27萬人受檢　逾6成患者有家族史

美退出WHO　石崇良表態：台灣仍爭取成為觀察員

春節醫院開診率逾70%　石崇良：量能已高於去年

每天2顆蛋塞血管？醫驚揭「1年實驗結果」：別再把蛋黃挖掉

兩口肉換成毛豆　醫：全死因風險直接降10%

讀者迴響

回到最上面