「醫師加班費免稅」預計年前發函　醫界：盼政府加快行政作業

▲「醫師加班費免稅」預計2月拍板。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長石崇良今（29）日於立法院表示，關於「醫師加班費免稅」案已與相關部會取得共識，預計2月拍板並於年前發函財政部。對此，台灣醫務管理學會表示，目前主治醫師雖未全面納入《勞基法》，但高工時、高壓力的工作本質與一般勞工無異，期盼政府加快行政作業流程，於農曆年前順利拍板。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，依照現行規範，勞工每月享有46小時免稅加班額度，而醫師在正常工時之外，為了病患安危，頻繁於夜間、週末及國定假日出勤值班，高工時、高壓力的工作本質與一般勞工無異，因此給予主治醫師加班費及值班費免稅待遇，並非特權，而是「稅制與勞基法精神的接軌」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪子仁強調，醫師於夜間及例假日值班工作，具備高度專業與生理負荷，參考勞基法對加班費免稅精神，應給予合理稅務減免，以符合租稅公平原則，且醫院主治醫師是急診、加護病房、重症外科及婦兒科等核心醫療的守護者，透過稅制調整，能實質提升主治醫師留任第一線的意願，防止人才因過勞與稅負負擔而流失。

洪子仁強調，推動醫師加班費免稅，是政府對醫界長期高壓工作的實質肯定，期盼政府能加快行政作業流程，於農曆年前順利拍板、儘速上路。