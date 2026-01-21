亞東醫院「春節病床統一調度」　院長：2月休14天護理人力壓力大

▲近年春節常發生急診壅塞問題，今年已有多家醫院擬好應變措施。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

醫院急診在春節塞爆已成常態，為此，亞東醫院今宣布因應措施，假期中一般病床由醫療事務處統一調度，每日將早、晚固定檢視床位及病人流動狀況，以防假期醫療動線失序。

為因應急診壅塞問題，衛福部日前已宣布提供過年醫護上班加成，並要求全國203家急救責任醫院每天回報急診待床等7項指標，而台大、台北榮總亦推動「公床」措施，以「內、外科分開」為原則，開放同質性較高的科別共用病床， 急診病人只要有住院需求，還有床位可用且符合相關規定，將儘快收治，以免急診等床人滿為患。

亞東醫院今則由院長邱冠明說明該院因應策略，他表示，春節醫療整備並非臨時應變，已提早一個月啟動，由醫療事務處及護理部共同組成任務小組，並回顧近3年春節期間的住院人數、床位使用等情形，並彙整各科部預估留院患者人數，結合歷史趨勢與臨床判斷，提前估算床位與人力需求。

邱冠明指出，假期中，全院一般病床將採集中化管理，目標使急診、門診轉住院及各科病人收治更為順暢，避免因資訊分散而影響即時決策；實際運作上，院內團隊於假期每日上午8時及晚間8時，固定盤點開床數、實際收治人數、急診待床人數、預計出院與留院人數及可用床位等，作為床位調整依據，確保急診病人能優先獲得住院資源。

邱冠明提醒，今年2月僅28天，卻有14天為假日，護理人力調度壓力大，院方將盡力兼顧護理人員休假安排，並呼籲住院患者與家屬體諒第一線人員辛勞；此外，流感疫情亦會影響假期就醫需求，民眾若出現症狀宜及早就醫，共同減輕急診負荷。