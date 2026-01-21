ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

男爬山「心悸易喘」竟是心房顫動作祟　醫揭警訊：常誤認是壓力大

記者邱俊吉／台北報導

馬祖在地導遊阿盛（化名）體力充沛，經常帶團爬山，但近半年頻頻在工作時喘、心悸、心跳忽快忽慢，胸口明顯不適，他本以為只是咖啡喝多或過勞，後來注意到智慧型手錶多次跳出「心律不整」警示，就醫才確診為心房顫動，經介入性治療後，心跳終於恢復穩定，順利重返導遊工作。

萬芳醫院心臟內科主治醫師莊再庚表示，心房顫動初期常被誤以為是焦慮、壓力大或老化，許多病人因此延誤就醫；一般人在運動後心跳雖會加快，但節律仍規律，而心房顫動發作時，心跳常呈現忽快忽慢，甚至出現跳拍、漏拍的不適感。

更需注意的是，當心臟無法有效收縮、血流變慢時，左心耳容易形成血栓，若血栓隨血流進入腦部，便可能引發栓塞性中風；據統計，心房顫動患者的中風機率明顯高於一般人，但不少人往往是在中風發生後才查出真正原因。

莊再庚說明，心房顫動的治療需依症狀嚴重程度、心臟結構評估，可採藥物或介入性治療；考量阿盛活動量大，又不希望長期依賴藥物，醫療團隊最後進行「脈衝場消融術（PFA）」，透過非熱能消融技術，經電場阻斷異常電訊號，可降低傳統電燒波及周邊組織的風險，且手術時間較短，多數患者恢復速度快。

針對心房顫動，莊再庚提醒，手術成功不代表一勞永逸，高血壓、肥胖、抽菸、缺乏運動或飲酒過量，都是復發的重要危險因子，民眾若察覺心跳異常，或收到智慧型穿戴裝置的心律警示，應及早就醫檢查。

