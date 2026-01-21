慢性中耳炎拖到半邊臉癱瘓　「膽脂瘤」已啃蝕頭骨顱底

▲從張先生的影像可看到與後顱窩相隔的骨板遭膽脂瘤侵蝕（紅框處）。（圖／台北慈院提供）

記者邱俊吉／台北報導

75歲張先生右耳長期聽力不佳，近期明顯耳痛、耳脹，並持續流膿，治療沒改善，連右側顏面神經都麻痺，到醫院檢查，才發他並非單純耳部感染，而是慢性中耳炎併發膽脂瘤，腫瘤已侵蝕至頭骨顱底，經住院、手術清除病灶後，感染終於獲控制，顱底缺損也完成修補。

台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師鄭靜雯說，張先生有慢性中耳炎病史，日前因耳痛、耳脹與反覆流膿就醫，檢查時發現耳道嚴重紅腫、狹窄，內部堆積大量碎屑及膿液，雖進行局部清理與藥物治療，病情未見緩解，反而進一步出現顏面神經麻痺，因此高度懷疑病灶已向深部擴散。

鄭靜雯表示，經顳骨電腦斷層檢查後，確認為慢性中耳炎併發膽脂瘤，且已侵蝕顱底骨質，需立即住院，並以抗生素控制感染，待發炎情形穩定再安排手術，先打開乳突骨，完整清除病變組織，並同步進行鼓室重建、外耳道成形及顱底缺損修補，術後恢復良好。

針對膽脂瘤，鄭靜雯說明，耳朵可分為外耳、中耳及內耳，而膽脂瘤是由扁平上皮細胞長期累積角質形成的腫塊，常見於中耳或乳突部位，有先天性與後天性，其中後天性多與慢性中耳炎相關，因長期發炎導致鼓膜穿孔無法癒合，使上皮細胞進入中耳腔，逐漸形成膽脂瘤。

鄭靜雯指出，統計顯示，膽脂瘤約佔慢性中耳炎手術案例10%，高風險群則包括鼓膜穿孔、中耳負壓、唇顎裂兒童及耳咽管功能不佳者；由於膽脂瘤常位於中耳並鄰近顱底，一旦形成，除影響聽力，也可能壓迫神經，甚至引發顱內感染。

鄭靜雯提醒，慢性中耳炎不可輕忽，若耳朵長期流膿、反覆發炎，或有聽力下降、耳脹與耳痛等症狀，應及早就醫，才能避免膽脂瘤侵蝕骨質、波及顱底，造成嚴重併發症。