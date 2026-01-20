ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

中年就有輕度高血壓　失智風險增45％

▲▼中老年女子量血壓。（AI協作圖／記者林蕙娟製作，經編輯審核）

▲量血壓。（AI協作示意圖／經編輯審核）

文／常春月刊

很怕失智症上身嗎？提醒您一定要好好控制血壓，即使輕度的高血壓也不要輕忽，據最新刊登在《歐洲心臟期刊》的研究指出，35歲到55歲的中年人若已經有輕度高血壓，未來發生失智的風險較一般人增加45％。

英國倫敦大學學院以8639位年齡介於35到55歲的公務人員為對象，追蹤時間長達32年，期間每6年就為他們進行血壓量測和健康等相關檢查，研究發現當這些人收縮壓和舒張壓各達到130和80毫米汞柱時，罹患失智症的機率就提高45％，而且若血壓越高，風險越高。這和2年前刊登在《中風醫學期刊》中的研究，青壯年族群的血壓比正常值增加20毫米汞柱時，罹患血管性失智的風險就提高62％的結果不謀而合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究人員指出，約有33.3％的成年人有高血壓，一般認為收縮壓高於140毫米汞柱、舒張壓達90毫米汞柱時，才算是高血壓；但這個研究發現，收縮壓高於130毫米汞柱就有風險，所以，建議血壓最好控制在120和80毫米汞柱之內，比較安全。

延伸閱讀：
·漱口水會升血壓？專家點名「這1成分」要注意 3時機要避免使用
·熱愛麵食與重口味！50歲男「3個調整」成功停用30年降壓藥 營養師揭關鍵

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

關鍵字： 常春月刊 高血壓 失智

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

美式賣場過年掃貨必看！挺立新上市「高鈣＋K2」新配方幫助引鈣入骨*　骨骼肌肉雙效⁺守護30＋行動力

醉男吐滿身！同事送醫鳥獸散　醫見「病床1幕」嘆：人脈一場空

76歲CEO記憶力障礙、腦霧　失智症新藥治半年「異常蛋白清零」

以為長痔瘡！男血便半年「一天拉6次」　醫一照嘆：是大腸癌

咖啡族注意！專家：喝完1小時內「這些營養素」吸收率大幅降低

中年就有輕度高血壓　失智風險增45％

打醫美變「饅化臉」　醫示警關鍵風險：過度追求澎潤

越來越健忘、情緒不穩？5大「傷腦壞習慣」你中了幾個

B19病毒引發心肌炎「致死率達3成」　醫示警3類人併發症風險高

讀者迴響

回到最上面