不喝牛奶也不怕缺鈣！「三大類食物聰明補」一次看

▲一喝牛奶就出現腹瀉、脹氣等不適，其實不必勉強，透過其他食物也能補充鈣質。（示意圖／Pexels）

記者黃稜涵／綜合報導

不少人一喝牛奶就出現腹瀉、脹氣等不適，卻又擔心長期下來鈣質攝取不足，愛健康營養師珊珊分享，其實即使有乳糖不耐症，也不必勉強喝牛奶，只要改從其他食物著手，一樣能把鈣質補好補滿，關鍵就在「三大類食物聰明補」。

珊珊表示，許多人對補鈣的印象仍停留在牛奶，但實際上，日常飲食中就藏著不少高鈣食物，只要選擇得宜，同樣能達到補充效果。其中，「蔬菜類」就是相當容易取得的鈣質來源。她指出，像是芥蘭菜、青江菜、莧菜、地瓜葉以及羽衣甘藍等深綠色蔬菜，鈣質含量表現不俗，還能同時攝取膳食纖維與植化素，對整體飲食均衡也有幫助，是不少人餐桌上可多加利用的食材。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了蔬菜之外，「豆製品」同樣是補鈣的重要來源。珊珊提到，板豆腐、豆干、凍豆腐等豆製品，不只能提供鈣質，還含有優質的植物性蛋白，對於想控制體重、同時又擔心鈣質攝取不足的人來說，是相對合適的選擇。

在「飲品與其他選項」方面，她也建議可留意市售高鈣豆漿，部分產品會額外添加鈣質，作為早餐或日常飲品相當方便。此外，起司或相關保健食品，也是部分族群在補鈣時會考慮的方式。

珊珊也補充，優格屬於經過發酵的乳製品，乳糖含量相對較低，對部分乳糖不耐的人較為友善，同時還能補充好菌，可依個人狀況評估是否適合。她最後提醒，補鈣的重點不在於「一定要喝牛奶」，而是找到適合自己的高鈣食物，輪流吃、天天吃，透過日常飲食慢慢累積，長期下來同樣能補足身體所需的鈣質。