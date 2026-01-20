B19病毒引發心肌炎「致死率達3成」　醫示警3類人併發症風險高

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中有一名11歲女童，感冒近一個月，外出時大叫一聲後昏迷，送醫經葉克膜搶命兩天不治，傳出女童驗出微小病毒B19陽性，疑似引發急性心肌炎。防疫醫師林詠青說明，微小病毒B19感染絕大多數症狀輕微，可自行痊癒，但如果是血液疾病、免疫低下、孕婦等3類人，出現嚴重併發症風險高，尤其是心肌炎致死率可達3成，且病程變化快速。

該名女童死亡案件引發關注，目前已經進入司法相驗程序。林詠青今日說明，個案曾通報流感併發重症，但檢驗是流感陰性，至於另外提到B19微小病毒感染，該病毒通常造成症狀是輕微、可自行痊癒，傳染途徑和呼吸道傳染疾病類似的飛沫傳染，暴露病毒4~14天有症狀，典型症狀包含蘋果病、傳染性紅斑，也有些人完全無症狀。

林詠青表示，B19微小病毒感染發生在小朋友，一開始會有發燒，臉頰會出現紅色皮疹，有時會癢，疹子會延伸到軀幹四肢，後續會自行康復；成人少見疹子，但有關節痛關節炎症狀，也會自行痊癒。

「不過，在特別、罕見的情況下，B19微小病毒感染可能侵犯其他器官系統，造成心臟肝腎方面影響。」林詠青分析，包含心肌炎、腦炎、腦膜炎、肝炎、腎臟發炎等，以往常見致死原因是心肌炎，致死率可達3成，且病程變化快速；如果影響造血系統，嚴重貧血、肝衰竭也有致死可能性。

林詠青指出，有3類族群感染後可能會有比較嚴重後遺症與併發症，第一是慢性血液疾病，會影響造血系統出現嚴重貧血，慢性貧血也會讓症狀更嚴重；其次是本身免疫功能較差，感染期間持續較久，因為身體無法清除病毒，症狀也會比較嚴重；第三是孕婦感染，可能造成胎兒貧血、水腫，甚至死胎。

至於相關預防，林詠青表示，B19微小病毒感染沒有特效藥，沒有疫苗，治療主要是靠支持性療法，以及勤洗手戴口罩等衛生防範措施。

在國際疫情方面，疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，B19微小病毒感染並非法定傳染病，相關資料較少。初步可掌握日本是以「傳染性紅斑症」作為監測項目，日本2025年曾有一波比較大的疫情，到10月份疫情下降，今年初又略升，但整體看起來比去年同期低，呈現正常波動。至於美國是2024~2025年有比較大疫情，近期數據比較不清楚；中國大陸沒有常規監測資料。