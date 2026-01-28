「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　醫嘆：不到1年就走了

▲男子4年來糞便上偶爾蓋點血，以為是痔瘡而忽略。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

年輕就是本錢，但千萬別忽視身體發出的警訊！肝膽腸胃專科醫師吳文傑分享，一名年僅30歲的男子，連續3、4年偶爾排出血便，卻因相信網路資訊自認是痔瘡，直到近半年出血頻繁且伴隨左腹部疼痛才就醫。經過大腸鏡一照，發現腸道已塞住，確診大腸癌第4期，且癌細胞已轉移，雖經治療，但患者仍不幸在不到一年內病逝。

吳文傑醫師曾在《健康好生活》節目中指出，臨床上最讓人難過的，往往是年紀輕輕卻病情嚴重的患者。該名男患者初次看診時表示自己已有3、4年的血便史，但因大便呈現黃色、僅上面「蓋點血」，加上上網搜尋症狀後，自認只是常見的痔瘡，因此便自行買藥膏塗抹，沒放在心上。

直到就醫前半年，男子發現血便次數變得頻繁，且顏色轉為「暗紅色」，左邊腹部也開始出現疼痛感，才驚覺不對勁。吳文傑回憶，當時建議患者做大腸鏡檢查，因對方不菸不酒、無家族史，心想「年輕人應該沒什麼問題」，身體還很健康。

大腸鏡轉彎「驚見死路」！30歲男確診第4期

不料檢查結果卻讓診間氣氛瞬間凝重。吳文傑描述，大腸鏡推進到直腸時還與患者有說有笑，但當鏡頭走到「脾彎（橫結腸末端與降結腸交界處）」時，驚見腸道出現異常，「怎麼這邊有一圈好像不太對的東西塞住了？」醫師解釋，正常腸道管徑寬度約3～4公分，但該處腫瘤已導致管徑限縮至1、2公分以內，雖糞便勉強能通過，但已嚴重阻塞。

經進一步電腦斷層掃描與切片檢查，確診男子已罹患大腸癌第4期。吳文傑遺憾表示，癌細胞不只造成脾臟腫瘤，更已轉移至腹腔與肝臟。儘管男子後續接受治療，但因發現過晚，不到一年就不敵病魔離世。

第4期存活率剩10% 醫揭大腸癌元凶

吳文傑示警，腸胃道癌症若能早期發現，預後差別很大。大腸癌第0期五年存活率可達90%以上，第1期也有80～90%，但若拖到第4期，五年存活率僅剩10%。

吳文傑曾說明，大腸癌是不良生活習慣造成的壞菌滋生所致，如常外食、營養不均或攝取過多加工物等；一旦壞菌過多、腸道菌相失衡，不僅會改變腸道通透性，壞菌更會釋放發炎物質，造成發炎反應並誘發息肉生長，最終致使癌化。