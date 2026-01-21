男嚴重胃食道逆流「飯後彎腰就咳」　接受新微創治療3天就出院

▲雙和醫院日前進行台灣首例「裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術」（cTIF）治療 。（圖／雙和醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

常見的胃食道逆流，現在有新的治療選擇。65歲的林先生長期苦於胃食道逆流，反覆有胸口灼熱、悶痛與久咳等不適，只要飯後彎身或躺下，症狀立刻加劇，即使規則服藥仍控制不佳，後來決定接受台灣首例「裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術」（cTIF）治療，術後3天即出院，症狀也大幅緩解。

針對胃食道逆流，雙和醫院消化內科主任李宗頴說，此為現代人常見疾病，長期未改善可能導致逆流性食道炎、潰瘍，嚴重甚至會產生癌前病變，目前治療多以服用質子幫浦抑制劑（PPI）為主，但約有4成患者即使規則用藥，症狀仍無法有效控制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李宗頴說明，胃食道逆流的關鍵在於下食道括約肌鬆弛或無力，使胃酸容易回流至食道，而藥物只能降低胃酸分泌，卻無法修復結構性問題，故部分病人長期用藥仍反覆發作。

雙和醫院外科部主任宋睿祥則說，部分胃食道逆流患者因長期咳嗽、嘔吐，下食道括約肌已被上推至胸腔，形成橫膈膜裂孔疝氣，進一步與胃食道逆流形成惡性循環，若再不處理，恐引發吸入性肺炎或肺纖維化。

宋睿祥指出，經內、外科團隊整合評估下，林先生決定接受cTIF治療，透過內視鏡經口完成手術，無需腹部切口，術後恢復快速；林先生也說，治療後終於能吃得好、睡得安穩，十分感謝醫療團隊的照顧。

李宗頴提醒，民眾常將胃食道逆流視為小毛病而延誤就醫，但若反覆出現胸口灼熱、胃酸逆流、夜間不適而影響睡眠，建議及早就醫評估，才能避免病情惡化。