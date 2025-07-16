不想被叫叔叔阿姨！看起來比實際年齡老「這6個壞習慣」你可能天天都在做

▲想凍齡別只靠保養品！國外醫師揭6大日常地雷習慣，默默讓你老得比同齡人還快。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

想要「凍齡」並不分性別，也不分國界。從高端保養到街頭巷尾吹起的醫美微整熱潮，都說明了一件事，愛美是全人類共同的天性。不過想要從根本減緩老化，除了靠外部保養，不妨也參考國際專家的提醒，從日常習慣開始做起！根據美國知名健康媒體《Women’s Health》報導，美國皮膚專科醫師Joshua Zeichner等專家指出，現代人看似平凡的日常行為，其實正悄悄拉快老化速度，不僅影響外貌，對身體機能也造成負擔。

該報導整理出6大容易讓人「看起來比實際年齡老」的生活壞習慣，警示所有注重外貌與健康者都不可輕忽。

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1. 睡不飽＝修復失敗，肌膚整組鬆垮垮

現代人晚睡已成常態，但睡眠不足其實是肌膚老化的加速器。Zeichner醫師表示，皮膚細胞有自己的生理時鐘，晚上是負責修復白天受損的重要時段，若睡眠時間不足，修復過程就會中斷，導致細胞健康下降，皮膚就容易出現暗沉、老化等問題。

此外，由於皮膚在夜間更容易乾燥，建議入睡前搭配全身保濕，可提升夜間的修復力。專家也建議成人每日睡眠時間應至少達8小時。

2. 蔬果吃不夠，抗老力也不夠

不少人三餐老是在外，蔬菜水果攝取嚴重不足。根據報導，蔬果中富含的抗氧化物與維生素對抗自由基有關鍵作用，能幫助皮膚維持彈性、減少色素沉澱並降低發炎反應。

美國皮膚科學會建議，多攝取維生素A、C、E、B3等關鍵營養素，能有效維護膠原蛋白穩定、防止肌膚鬆弛。若不知如何選擇，報導也推薦，以菠菜、地瓜、柳橙、草莓等天然食材為優選。

3. 糖吃太多，膠原蛋白先舉白旗投降

甜點控小心了！從甜甜圈、可樂到炸物零食，這些高糖食物不僅影響身材，也會讓肌膚狀況亮紅燈。Zeichner醫師指出，糖分容易引發血糖快速上升、導致發炎，進一步誘發痘痘與膚質惡化。

而更嚴重的是「糖化反應」，糖分與膠原蛋白結合後，會讓膠原蛋白失去彈性，導致肌膚早期出現皺紋。此外，甜飲也會加速蛀牙與牙齒變色，都是讓人「視覺年齡」變老的關鍵。

4. 抽菸會顯老，不只是嘴角皺紋那麼簡單

根據學術期刊《Plastic and Reconstructive Surgery》的雙胞胎對照研究顯示，有吸菸習慣者比無菸者更容易出現眼袋、嘴唇及下巴皺紋，甚至連手臂內側都可能出現細紋。

Zeichner醫師指出，香菸會收縮血管、降低血液循環，使肌膚難以獲得足夠養分與氧氣，進一步影響膠原蛋白與彈力蛋白的穩定性。美國牙科協會與癌症協會也警告，吸菸會導致牙周病、牙齦退縮，甚至與多種癌症有關，危害全身健康。

5. 喝太多酒，臉不只腫還老得快

飲酒後隔天臉部浮腫、氣色差，並非錯覺。報導指出，酒精會降低肌膚的抗氧化防禦力，使自由基活性提高，促進肌膚老化。美國皮膚科學會則表示，酒精還會導致體內脫水，讓肌膚乾燥、粗糙。

即便目前仍缺乏大量證據證明酒精與皮膚老化的直接關係，但專家仍建議適量為宜，女性每日不宜超過一杯。尤其應避免搭配高糖調酒，避免雙重傷害。

6. 不擦防曬，斑點細紋提早報到

台灣夏天烈日當頭，但許多人依然忽略防曬的重要性。Zeichner醫師強調，紫外線會刺激自由基生成，損害皮膚中的膠原蛋白與細胞結構，加速產生皺紋與黑斑，甚至增加皮膚癌風險。

澳洲一項針對900人的研究指出，每日規律擦防曬者，肌膚老化徵兆比未受防曬指導者少24%。另有研究指出，連續12週使用SPF30防曬乳，能有效改善膚況與色素沉澱。

專家提醒，老化不是單一事件，而是無數小習慣的積累。除了保養品與醫美，回頭看看每天的作息與飲食，才是延緩老化的關鍵解方。如果不想比同齡人老得快，從今晚提早睡、明天多吃點菜開始，也不算太晚！