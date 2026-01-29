健保快易通首推「春節院所查詢」　過年生病找醫生更容易

▲衛福部長石崇良（左）示範健保快易通春節專區查詢，健保署長陳亮妤（中）一同說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

過年時附近診所可能也休診，如果突然發生病痛恐怕找不到地方看醫生。衛生福利部部長石崇良今（29）日表示，健保署「全民健保行動快易通│健康存摺APP」特別規劃「春節院所服務查詢」專區，民眾可以在此查找過年看診院所以及服務時間。衛福部也針對春節開診提供加成獎勵，近期醫院診所回報開診比率有所提升，相關資訊每半小時做即時更新。

今年農曆春節長達9天，避免像去年春節民眾生病塞爆急診，衛福部啟動春節醫療量能整備專案，健保署投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵開診。立法院社福衛環委員會今日請衛福部就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」進行專題報告，多名立委關心民眾是否可以即時查詢到過年期間有開診的醫療院所。

石崇良受訪表示，健保署「全民健保行動快易通│健康存摺APP」今年特別規劃「春節院所服務查詢」，專區昨日已經上線，他也特別拿手機示範，民眾只要點選所在縣市區域、想就診的時間，就能看得到離家最近、有開診的醫療院所資訊。

▲衛福部健保快易通APP首推「春節專區」方便民眾查找過年就醫資訊。（圖／記者洪巧藍翻攝）

健保署署長陳亮妤補充，醫療院所查詢功能是本來就有的功能，因應春節假期拉出專區方便民眾看診查找，衛福部目前也積極和22個縣市、醫師公會合作，因應健保署獎金提出來，不少診所有改變心意想要開診，資訊都還在陸續回報，APP上則維持每30分鐘更新一次，提供最新狀況。

石崇良表示，去年經驗，以除夕、初一至初三的開診率最低，但今年在獎勵措施下，醫院的開診率都超過7成以上，至於基層診所也在提高，從過去的僅2%至4%，今年開診率最低的初一已經提升到7%，會以10%為目標繼續提升，整體開診情形預計下週和外界說明。