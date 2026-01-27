男常頭暈「每分鐘心跳剩32下」　醫揭原因：未及時處理恐猝死

▲心跳太慢恐猝死，每分鐘跳不到60下便須提高警覺。（圖／示意圖／pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

一名84歲男性最近常覺得頭暈、胸悶，本以為只是年紀大、體力下滑，就醫才發現每分鐘心跳只有32下，屬高度心臟房室傳導阻滯，隨時可能猝死；醫師說，經評估後，個案決定接受置放採用「生理性傳導」技術的心臟節律器，成功使心跳恢復正常規律，相關症狀亦明顯改善。

收治病例的奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡說，患者本身有高血壓及糖尿病病史，以往曾發生不明原因昏厥，這次因持續性頭暈合併胸悶就醫，經檢查後確認為高度心臟房室傳導阻滯，若未及時處理，可能引發昏厥、致命性心律不整，甚至猝死，不是「心跳慢一點」那麼簡單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃沛頡表示，民眾談到心律不整，會直覺聯想到心跳過快，其實心搏過緩同樣危險；一般而言，心跳每分鐘低於60下即屬心搏過緩，若低於50下 、甚至40下，便會經常出現頭暈、虛弱、胸悶，甚至有「心跳暫停」的感覺。

▲置放採用生理性傳導技術的心臟節律器須精準定位，若病人條件適合，可大幅提升治療品質 。（圖／奇美醫院提供）

針對治療，黃沛頡說，心臟節律器置放已有近70年歷史，技術成熟且安全，近年來隨著科技進展，已發展出生理性傳導技術，其模擬心臟天然電路，避免傳統節律器可能造成的心室不同步收縮；根據多項臨床研究，此技術有助減緩心臟功能下降，可降低心房顫動復發風險，部分病人甚至可改善心衰竭症狀。

黃沛頡指出，在20年前，台灣1年接受心臟節律器置放的病人約2千至4千人，近年已增加到7500人左右；因應需求上升，奇美團隊在心室型生理性傳導技術累積經驗後，於去年引進「心房型巴赫曼氏束」生理性傳導節律器，提供更完整的選擇，不過相關手術需精準定位，置放時間會增加0.5至1.5小時，須經醫師縝密評估患者是否適合。

黃沛頡提醒，若出現反覆頭暈、莫名虛弱，或有心跳停頓感，應及早就醫，透過心電圖、心臟超音波與 24 小時心電圖釐清原因，並與醫師討論治療選項，以免生命飽受威脅。