無糖飲料未必比較健康？最新研究「糖尿病風險」恐飆升129%

▲研究指出，長期飲用「無糖飲料」或攝取「人工甜味劑」，恐讓糖尿病風險增加逾一倍，引發健康疑慮。（圖／Pexels，下同）

健康中心／綜合報導

糖尿病在台灣已非高齡族群的專利，甚至正加速向年輕人蔓延。根據衛福部統計，截至2024年底，全台糖尿病人口已突破250萬，等於每10人中就有1人受影響。台灣糖尿病學會也在今年初召開記者會示警，指出糖尿病年輕化已成明顯趨勢，且年輕患者的病情惡化速度更快，若在30歲確診，平均壽命恐較常人縮短達14年。

在控糖意識抬頭的同時，不少人選擇以「無糖飲料」作為健康替代方案，但來自日本《Women’s Health》雜誌一篇最新報導，卻對這樣的選擇提出警訊。該報導引用《Current Developments in Nutrition》期刊刊登的歐美研究指出，長期攝取人工甜味劑（代糖），竟可能讓糖尿病風險激增逾一倍，令人不禁重新審視「無糖等於健康」的既定印象。

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這項長期研究指出，長期攝取人工甜味劑者，罹患糖尿病的風險明顯提高。研究團隊使用美國「年輕成人冠狀動脈風險發展研究（CARDIA）」數據，分析自1985年起、歷時30年的4,654名成年受試者飲食與健康資料，最終統計分析結果顯示，攝取無糖飲料最多的一組，其糖尿病風險比攝取最少的一組高出129%，而高攝取人工甜味劑也與110%較高的糖尿病風險有關。

這項研究也再次掀起對「人工甜味劑是否安全」的討論。研究人員指出，儘管糖分攝取過量的健康風險早已廣為人知，但人工甜味劑對人體代謝機制，特別是葡萄糖處理方式的長期影響，目前仍存有諸多未知。研究團隊進一步說明，儘管研究發現有關聯性，但因為屬於觀察性研究，尚無法直接證明因果關係，且飲料中的其他添加物或整體飲食習慣亦可能影響結果。

對此，國際甜味劑協會（ISA）也發表聲明回應，強調低卡或無卡甘味料不會影響血糖與胰島素濃度，並已獲多國糖尿病協會支持，作為協助糖尿病患者管理糖分攝取的輔助工具。ISA同時也提醒，觀察性研究可能存在「逆因果關係」——那就是，已有糖尿病或糖尿病高風險族群，原本就會因控糖需求而選擇無糖飲品。

然而，在實際生活中，究竟該喝含糖飲料還是無糖（添加人工甜味劑）版本？該篇報導認為，最關鍵的仍是「適量原則」。專家指出，只要不是頻繁仰賴含糖或無糖飲品作為主要能量來源，偶爾享用並不會對健康造成過度影響。

近年來，「無糖＝健康」的刻板印象逐漸在市場上形成一種行銷風潮，但這項新研究提醒大眾，看似健康的選擇背後可能暗藏風險。若飲品選擇只是日常飲食的一小部分，不妨以均衡飲食與整體營養攝取為優先考量，而不是盲目追求「無糖」或「零卡」標籤。無論是哪一種選擇，回歸生活節奏與飲食習慣的自然平衡，才是確保身體健康的根本之道。