萬華獨居長者提前春節圍爐　他72歲打鼓、騎機車「每天都很充實」

▲72歲鄒先生上台與東森集團副總裁廖尚文合唱台語歌曲「來去台東」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

農曆春節將至，天主教失智老人基金會承辦北市萬華老人服務中心今（24）日舉辦「115年度萬華獨居長者春節圍爐關懷活動」，由東森集團、東森慈善基金會與蘇天財文教基金會共同主辦，攜手關懷萬華地區獨居及經濟弱勢長者。有近百名長者共聚一堂提前圍爐，在熱鬧溫馨的氛圍中迎接新年的到來。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，春節象徵團圓與祝福，卻也是獨居長者最容易感到孤單的時刻，因此萬華老人服務中心每年於春節前舉辦圍爐與關懷活動，透過備糧袋與陪伴，讓長者感受到未被遺忘。感謝東森集團、東森慈善基金會與蘇天財文教基金會長期支持，也感謝永和耕莘醫院提供年節備糧袋，為長者增添安心與溫暖。

▲東森慈善基金會贊助獨居長者圍爐。

用餐期間，長者們彼此寒暄交流，笑聲此起彼落，現場洋溢著久違的團聚氛圍。餐會穿插多項精彩演出，由鼓霸樂隊帶來氣勢磅礡的專業演奏，歌手楊燕妮則深情演唱《祝你幸福》、《夜來香》、《甜蜜蜜》、《恭喜發財》等多首耳熟能詳的經典歌曲，帶動全場情緒，氣氛逐漸升溫。

東森集團副總裁廖尚文亦親自登台，與長者們共同合唱《男人情女人心》、《來去台東》，台上台下互動熱絡，掌聲與安可聲不斷，為活動增添滿滿溫馨與感動。

活動中一名72歲鄒伯伯，因為子女在國外他長年獨居，擁有長達55年的打鼓經驗，直到現在仍每天練習，還邀朋友在家裡喝茶、聽音樂，天天都騎車外出，也因此，雖然他是獨居，每天還是很充實忙碌。此次受邀上台與廖尚文副總裁合唱，讓他備感肯定與成就，也再次找回被看見、被需要的自信與意義。

活動尾聲，由象徵祝福與喜氣的財神爺壓軸登場，逐一致贈紅包及東森廣場購物金予每位長者，寓意新年富足平安，為本次圍爐活動畫下溫暖圓滿的句點。長者們帶著滿滿祝福與燦爛笑容離場，也為即將到來的新年增添一份安心與希望。

▲東森集團副總裁廖尚文出席獨居長者圍爐。

台灣已正式邁入超高齡社會，65歲以上人口比例持續攀升，獨居長者人數亦逐年增加。統計北市列冊關懷的獨居長者達10,177人，其中萬華區65歲以上人口高達26.34%（約4萬4千人），更是全市獨居長者集中度最高的行政區，其中就有1,910人列冊關懷，占全市近兩成。

天主教失智老人基金會承辦萬華老人服務中心，服務內容涵蓋老人社工服務，特別針對高關懷與弱勢獨居長者進行一對一個案管理；也為失能、行動不便的獨居長者提供送餐服務，確保每日能享用溫熱、安全的餐食。此外，中心亦推動共餐服務，因為對長者而言，「一起吃飯」本身就是一種重要的陪伴與連結。